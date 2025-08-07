Trump confirmă planuri de întâlnire cu Putin „în curând” și negocieri trilaterale cu Zelenski

Președintele american Donald Trump a anunțat că o întrevedere cu liderul rus Vladimir Putin ar putea avea loc în scurt timp, menționând că există „șanse foarte bune” ca aceasta să fie organizată în perioada următoare. Declarația a fost făcută în cadrul unui briefing la Casa Albă, unde Trump a evitat să ofere garanții privind un eventual acord de pace în Ucraina, subliniind că a fost dezamăgit în trecut de evoluția negocierilor.

Cu toate acestea, anterior, într-o postare pe Truth Social, Trump a apreciat pozitiv rezultatele discuțiilor dintre trimisul său special, Steve Witkoff, și președintele rus.

„Trimisul meu special, Steve Witkoff, tocmai a avut o întâlnire extrem de productivă cu președintele rus Vladimir Putin. S-au înregistrat progrese semnificative! Ulterior, am informat câțiva dintre aliații noștri europeni. Toată lumea este de acord că acest război trebuie să se încheie, iar noi vom lucra în acest sens în zilele și săptămânile următoare”, a scris liderul de la Washington.

Potrivit CNN, după întâlnirea Putin–Witkoff, Trump le-a transmis unor lideri europeni, prin telefon, că intenționează să se întâlnească cu Putin cât de curând – posibil chiar săptămâna viitoare – urmând ca apoi să aibă loc discuții trilaterale cu participarea președintelui ucrainean Volodimir Zelenski. O sursă guvernamentală europeană a confirmat conținutul convorbirii.

Doi oficiali ai Casei Albe au declarat pentru CNN că propunerea unei întrevederi a venit din partea lui Putin, în timpul discuției directe pe care acesta a avut-o cu Witkoff la Moscova. În urma acestei sugestii, consilierii lui Trump au început imediat planificarea logistică a întâlnirilor. Deși astfel de evenimente necesită de regulă o perioadă îndelungată de pregătire, președintele american ar fi cerut echipei sale să acționeze rapid.

Deocamdată nu a fost stabilită o locație, dar sunt luate în calcul mai multe opțiuni. Casa Albă a transmis că întâlnirile ar putea avea loc chiar în cursul săptămânii viitoare sau, cel târziu, în următoarele două săptămâni.

Potrivit New York Times, Trump a informat liderii Uniunii Europene, în cadrul unei convorbiri telefonice din 6 august, că are în vedere organizarea unei întâlniri bilaterale cu Vladimir Putin, urmată de negocieri trilaterale cu participarea Ucrainei, fără implicarea directă a liderilor europeni.

La rândul său, Vladimir Putin ar fi transmis, prin intermediul lui Witkoff, că este deschis unei întrevederi cu Trump „la un moment dat”. Președintele american și-a exprimat disponibilitatea de a participa la negocieri, cu condiția ca întâlnirile să conducă la oprirea războiului din Ucraina.

Casa Albă a confirmat deschiderea părții ruse pentru un astfel de demers, iar Trump este pregătit să discute atât cu Putin, cât și cu Zelenski. Secretarul de stat Marco Rubio a precizat că întâlnirea bilaterală cu liderul de la Kremlin va avea loc doar dacă se constată progrese clare în direcția încheierii conflictului.

Președintele Volodimir Zelenski a anunțat, pe 6 august, că el și președintele american Donald Trump au avut o convorbire telefonică cu mai mulți lideri europeni, în urma vizitei la Moscova a trimisului special al lui Trump, Steve Witkoff.

„Această discuție a avut loc după ce reprezentantul președintelui Trump, Steve Witkoff, a vizitat Moscova. Poziția noastră comună cu partenerii este absolut clară: războiul trebuie să se încheie. Și trebuie să se încheie în mod corect”, a scris Zelenski pe platforma X, precizând că la apel s-au alăturat și lideri europeni.

Potrivit Sky News, prim-ministrul britanic Keir Starmer s-a numărat printre liderii europeni care au participat la discuție.