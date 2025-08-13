Trump: M-a deranjat că Zelenski a spus „trebuie să obțin aprobarea constituțională”. Are aprobarea să intre în război și să omoare pe toată lumea, dar are nevoie de aprobare pentru a face un schimb de teritorii?

Președintele SUA, Donald Trump, a afirmat, luni, într-o conferință de presă la Casa Albă, că l-a deranjat faptul că președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a spus că trebuie să obțină aprobarea constituțională pentru schimbul de teritorii. Donald Trump a susținut că „vor avea loc unele schimburi de teritorii”. Președintele Statelor Unite a precizat totodată că Volodimir Zelenski nu a fost invitat la întâlnirea cu Vladimir Putin de vineri, din Alaska, transmite NBC News.

În cadrul conferinței de presă, Trump a declarat că era frustrat de faptul că Zelenski se opune posibilității unui schimb de teritorii cu Rusia, ca parte a unui acord pentru încheierea războiului din Ucraina.

„M-a deranjat puțin faptul că Zelenski a spus: «Trebuie să obțin aprobarea constituțională». Adică are aprobarea să intre în război și să omoare pe toată lumea, dar are nevoie de aprobare pentru a face un schimb de teritorii? Pentru că vor avea loc unele schimburi de teritorii”, a spus Trump.

Trump a spus că situația este „foarte complexă, deoarece există linii foarte inegale. … Și vor avea loc unele schimburi și modificări de teritorii”.

Donald Trump a mai declarat că președintele ucrainean Volodimir Zelenski nu a fost invitat la întâlnirea sa cu președintele rus Vladimir Putin de vineri.

„El nu participă”, a spus Trump. „Aș spune că ar fi putut merge, dar a participat la multe întâlniri. Știți, este acolo de trei ani și jumătate. Nu s-a întâmplat nimic.”

El a adăugat: „Vom avea o întâlnire cu Vladimir Putin și, la sfârșitul acelei întâlniri, probabil în primele două minute, voi ști exact dacă se poate ajunge la un acord sau nu, pentru că asta fac eu. Eu fac acorduri.”