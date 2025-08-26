Trump: „Putin nu vrea să se întâlnească cu Zelenski pentru că nu îi place de el”
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că motivul pentru care nu a avut loc până acum o întrevedere directă între liderul ucrainean Volodimir Zelenski și președintele rus Vladimir Putin ține de antipatia personală a acestuia din urmă.
„Nu îi place de el”, a spus Trump jurnaliștilor în Biroul Oval, întrebat de ce întâlnirea dintre cei doi lideri continuă să fie amânată.
Liderul american a precizat că discută regulat cu Putin încă de săptămâna trecută.
„Cred că faptul că a venit în Alaska, în țara noastră, a fost un semnal puternic că își dorește o reglementare [a războiului]. Sincer, mă așteptam ca dosarul Ucraina–Rusia să fie cel mai simplu, dar s-a dovedit că aici intervin conflicte majore de personalitate”, a afirmat Trump.
În ceea ce privește garanțiile de securitate pentru Ucraina, Trump a spus că acestea nu au fost încă detaliate. El a adăugat însă că Europa va oferi „garanții semnificative”, iar SUA vor fi de asemenea implicate în sprijinirea Kievului.
Președintele american a vorbit și despre intenția Washingtonului de a negocia cu Rusia o reducere a arsenalului nuclear, proces la care ar putea fi invitat și China.
„Noi avem cele mai multe arme nucleare. Rusia e pe locul doi, iar pe trei se află China”, a subliniat Trump.
Declarațiile vin după interviul ministrului rus de externe Serghei Lavrov pentru presa americană, în care acesta a afirmat că Putin este gata să se întâlnească cu președintele Zelenski, cu condiția ca această întâlnire să rezolve într-adevăr ceva.
„Nu credem că este util să ne întâlnim doar pentru ca Zelenski să apară din nou pe scenă.”
comentarii
Daca Putin ar fi homosexual as mai intelege. Dar asa e clar ca Rusia nu se va opri la Donet, Zaporojia de Sud si Herson.
Eu v-am mai spus ca la ambele puteri le place sa se bata…