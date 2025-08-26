Trump: „Putin nu vrea să se întâlnească cu Zelenski pentru că nu îi place de el”

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că motivul pentru care nu a avut loc până acum o întrevedere directă între liderul ucrainean Volodimir Zelenski și președintele rus Vladimir Putin ține de antipatia personală a acestuia din urmă.

„Nu îi place de el”, a spus Trump jurnaliștilor în Biroul Oval, întrebat de ce întâlnirea dintre cei doi lideri continuă să fie amânată.

Liderul american a precizat că discută regulat cu Putin încă de săptămâna trecută.

„Cred că faptul că a venit în Alaska, în țara noastră, a fost un semnal puternic că își dorește o reglementare [a războiului]. Sincer, mă așteptam ca dosarul Ucraina–Rusia să fie cel mai simplu, dar s-a dovedit că aici intervin conflicte majore de personalitate”, a afirmat Trump.

În ceea ce privește garanțiile de securitate pentru Ucraina, Trump a spus că acestea nu au fost încă detaliate. El a adăugat însă că Europa va oferi „garanții semnificative”, iar SUA vor fi de asemenea implicate în sprijinirea Kievului.

Președintele american a vorbit și despre intenția Washingtonului de a negocia cu Rusia o reducere a arsenalului nuclear, proces la care ar putea fi invitat și China.

„Noi avem cele mai multe arme nucleare. Rusia e pe locul doi, iar pe trei se află China”, a subliniat Trump.

Declarațiile vin după interviul ministrului rus de externe Serghei Lavrov pentru presa americană, în care acesta a afirmat că Putin este gata să se întâlnească cu președintele Zelenski, cu condiția ca această întâlnire să rezolve într-adevăr ceva.

„Nu credem că este util să ne întâlnim doar pentru ca Zelenski să apară din nou pe scenă.”