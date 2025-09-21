Trump revine la ONU, pe fondul conflictelor din Gaza şi Ucraina

Liderii mondiali se reunesc săptămâna viitoare la New York, pentru Adunarea Generală a ONU, dominată de revenirea preşedintelui american Donald Trump la tribună, războaiele din Gaza şi Ucraina, recunoaşterea tot mai largă a statului palestinian şi tensiunile nucleare cu Iranul.

Aproape 150 de şefi de stat şi de guvern, alături de zeci de miniştri, vor participa la cea de-a 80-a sesiune a forului mondial.

Secretarul general Antonio Guterres a avertizat că lumea traversează ”ape tulburi, chiar necartografiate”, cu diviziuni geopolitice adâncite, conflicte în desfăşurare şi o cooperare internaţională tot mai fragilă.

Guterres şi Trump urmează să aibă o întrevedere oficială, în contextul în care liderul american, aflat în al doilea mandat, a redus drastic finanţarea pentru ajutorul extern şi a pus sub semnul întrebării viitorul instituţiilor ONU.

Pe agenda centrală se află conflictul dintre Israel şi Hamas, intrat în al doilea an, în timp ce avertismentele privind foametea în Gaza se înmulţesc.

Premierul israelian Benjamin Netanyahu este aşteptat să vorbească vineri, iar, înaintea sesiunii oficiale, Franţa şi Arabia Saudită vor găzdui un summit pentru relansarea discuţiilor privind soluţia a două state.

Preşedintele palestinian Mahmoud Abbas nu a primit viză de intrare în SUA, dar va interveni prin videoconferinţă.

Ucraina şi războiul declanşat de Rusia vor fi, de asemenea, în centrul atenţiei, cu discursuri susţinute de Volodimir Zelenski şi ministrul rus de externe Serghei Lavrov.

În paralel, diplomaţia de ultim moment va viza programul nuclear al Iranului, înainte ca sancţiunile ONU să fie reimpuse pe 28 septembrie.

Guterres a numit această săptămână intensă de întâlniri bilaterale ”Cupa Mondială a diplomaţiei”.