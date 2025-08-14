Trump și Putin se vor întâlni mai întâi fără consilieri, apoi vor ține o conferință de presă comună

Oficialii de la Moscova au anunțat că cei doi lideri vor discuta nu numai despre perspectivele încheierii războiului din Ucraina, dar și despre „enormul potențial neexploatat” al relațiilor economice, scrie Reuters. Summitul se va termina cu o conferință de presă comună.

Donald Trump și Vladimir Putin se vor întâlni în Alaska vineri de la ora locală 11.30 (22.30 ora României), a anunțat joi Iuri Ușakov, consilier al Kremlinului.

Ușakov a declarat că cei doi lideri se vor întâlni mai întâi între patru ochi, însoțiți doar de traducători.

El a adăugat că delegațiile celor două țări se vor reuni după aceea, iar președinții vor susține o conferință de presă comună.

Cei doi lideri vor discuta despre „enormul potențial neexploatat” al relațiilor economice dintre Rusia și SUA, precum și despre perspectivele încheierii războiului din Ucraina, a spus oficialul.

Trump a amenințat cu consecințe grave

Trump a amenințat miercuri că vor exista „consecințe grave” dacă Putin nu va fi de acord cu un armistițiu în Ucraina, dar a adăugat apoi că întâlnirea de vineri ar putea fi urmată rapid de o a doua întâlnire, la care ar participa și liderul Ucrainei, Volodimir Zelenski.

Liderul american nu a specificat care ar putea fi consecințele, dar a avertizat că va impune sancțiuni economice dacă întâlnirea sa cu Putin se va dovedi fără rezultat.

Comentariile lui Trump și rezultatul unei conferințe virtuale cu Trump, liderii europeni și președintele ucrainean, care a avut loc miercuri, ar putea încuraja Kievul și ar putea atenua temerile privind summitul din Alaska.

Cu toate acestea, Rusia va rezista probabil solicitărilor Ucrainei și Europei și a declarat anterior că poziția sa nu s-a schimbat de când a fost prezentată pentru prima dată de Putin în iunie 2024.

Linii roșii

Liderii europeni și Zelenski au discutat miercuri cu Trump pentru a stabili liniile roșii înainte de întâlnirea din Alaska.

„Am avut o discuție foarte bună. El a participat la apel. Președintele Zelenski a participat la apel. Aș nota discuția cu 10, foarte prietenoasă”, a spus Trump.

Președintele francez Emmanuel Macron a declarat că Trump a fost de acord că Ucraina trebuie să fie implicată în orice discuții privind cedarea teritoriilor, în timp ce Zelenski a spus că Trump a susținut ideea garanțiilor de securitate într-un acord postbelic.

„Președintele Trump a fost foarte clar că Statele Unite doresc să obțină un armistițiu la această întâlnire din Alaska”, a spus Macron.

„Al doilea punct asupra căruia lucrurile au fost foarte clare, așa cum a exprimat președintele Trump, este că teritoriile aparținând Ucrainei nu pot fi negociate și vor fi negociate numai de președintele ucrainean.”

Cancelarul german Friedrich Merz, care a găzduit întâlnirea virtuală, a declarat că principiul conform căruia granițele nu pot fi modificate prin forță trebuie să continue să se aplice.

„Dacă nu există nicio mișcare din partea Rusiei în Alaska, atunci Statele Unite și noi, europenii, ar trebui să creștem presiunea”, a spus el.