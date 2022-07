Turiști ruși călcați în picioare de turiști polonezi, din cauza invaziei Ucrainei, într-un hotel din Turcia

Presa rusă relatează că mai mulți turiști au fost bătuți într-un hotel din Antalya, de pe Riviera Turciei de la Marea Mediterană. Incidentul a avut loc pe 13 iulie, scrie cotidianul polonez Wiadomosci. Portalul rusesc de turism TourDom confirmă incidentul și deține versiunea hotelierului unde ar fi avut loc.

„Pe 13 iulie, la hotelul Quattro Beach, un grup de patru polonezi au atacat un bărbat care se afla cu partenera său într-un restaurant, în timpul zilei. Securitatea hotelului și personalul au urmărit în tăcere și nu au intervenit, în ciuda țipetelor și rugămințlor cuplului care încerca să se apere.”, a scris Rybar, un canal de propagandă rusă pe rețeaua Telegram.

Mai înainte, polonezii au băut alcool împreună cu rușii. Atmosfera s-a sctricat pe măsură ce conversația s-a îndreptat către „subiecte politice”. Turiştii ruşi ar fi refuzat să vorbească despre războiul din Ucraina şi să-şi facă cunoscute opiniile. Acesta a fost, se presupune, motivul atacului.

Potrivit presei ruse, personalul hotelului nu a sunat la poliție. Acest lucru a fost făcut de oaspeții hotelului, dar polonezii au părăsit clădirea înainte de sosirea agenților. De asemenea, s-a mai relatat că turistului rus nu i s-a acordat primul ajutor, ci a fost dus la o secție de poliție, plasat într-o celulă și obligat să mărturisească că a provocat agresiunea prin insultarea oaspeților localului.

