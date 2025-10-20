TVA-ul la importul autovehiculelor va fi amânat. Va intra în vigoare odată cu aderarea țării noastre la UE

Aplicarea TVA la importul autovehiculelor va fi amânată. Despre aceasta a anunțat deputatul PAS, Radu Marian. „Se va propune ca intrarea în vigoare a acestui regim să aibă loc la aderarea țării noastre la Uniunea Europeană”, a menționat politicianul pe rețele.

„Urmare a consultărilor cu conducerea Ministerului Finanțelor și a Serviciului Vamal, vom propune în Parlament amânarea intrării în vigoare a impozitării sub formă de TVA la importul autoturismelor în Republica Moldova.

Decizia de a trece la un regim de impozitare TVA pentru autovehicule a fost aprobată cu doi ani în urmă pentru a ne alinia la standardele UE de impozitare și pentru a oferi mai multă simplitate și previzibilitate pentru persoane fizice și agenți economici.

Una din condițiile de bază pentru a finaliza tranziția la acest nou regim fiscal a fost crearea unui sistem informațional care să ofere publicului un instrument public clar și imparțială de estimare a valorii autoturismului până la intrarea în vamă, care să reducă riscurile de abuz și greșeli.

Deși au fost făcute progrese în a pregăti din punct de vedere tehnic tranziția spre acest nou regim de impozitare, există în continuare riscuri cu privire la estimarea valorii unităților de transport, din care motiv a fost luată decizia de a amâna intrarea în vigoare a impozitării TVA.

Modificările legislative de menținere a actualului regim fiscal necesare vor fi adoptate în cel mai scurt timp”, a scris Marian pe rețele.