Ucraina a ordonat marți evacuarea populației din zeci de sate din apropierea Kupiansk

Autoritățile locale din Ucraina au ordonat marți evacuarea populației din zeci de sate din apropierea Kupiansk un oraș din nord-estul țării distrus aproape în totalitate de lupte, invocând „înrăutățirea situației de securitate” în această regiune care a fost ținta unor atacuri intense din partea Rusiei, transmite Reuters.

Oleh Syniehubov, guvernatorul regiunii Harkov din nord-estul țării, a scris pe Telegram că un total de 409 familii cu 601 copii au fost somate să plece din 27 de localități.

Un alt oficial din zona afectată a declarat ulterior postului public de televiziune Suspilne că lista localităților din care familiile trebuie să se evacueze a fost extinsă la 40.

Think-tank-ul american Institutul pentru Studiul Războiului (ISW) a scris în ultima sa evaluare privind evoluția luptelor că forțele ruse au continuat marți operațiunile ofensive în zona Kupiansk, dar nu au avansat. Potrivit ISW, trupele Moscovei au atacat atât orașul propriu zis, cât și mai multe localități din jurul acestuia în ultimele două zile.

De luni de zile, forțele ruse atacă și avansează asupra orașului Kupiansk, considerat o țintă cheie în ofensiva lor spre vest, prin centrul și estul Ucrainei, în războiul care durează de mai bine de trei ani și jumătate.

Ministerul rus al Apărării a afirmat luni că forțele sale au capturat două sate noi în timpul atacului lor prin estul Ucrainei – unul în regiunea Donețk și celălalt lângă Kupiansk.

Orașul a fost inițial capturat de forțele ruse în primele săptămâni ale invaziei Ucrainei din februarie 2022, dar forțele de la Kiev l-au recucerit mai târziu în acel an.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat săptămâna trecută că forțele ucrainene apără mai multe zone cheie de pe linia frontului, inclusiv Kupiansk.

De asemenea, în ultimele zile, el a vorbit despre o contraofensivă ucraineană în apropierea orașului Dobropillia, mai la sud.

Președintele rus Vladimir Putin le-a spus săptămâna trecută ofițerilor superiori că forțele Moscovei dețin avantajul strategic în toate zonele de pe linia frontului.

Potrivit șefului armatei ucrainene, Oleksander Sîrskîi, linia frontului se întinde pe o distanță de peste 1.200 km.