Ucraina bate un nou record: O mare rafinărie lovită la 1500 de kilometri în interiorul Rusiei

Rafinăria este situată în Republica Başkortostan, foarte departe de graniţa Rusiei cu Ucraina. Astfel, drona ucraineană a doborât un record, zburând pe o distanță de 1.500 de kilometri pentru a lovi ţinta. Atacul a fost organizat de Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) – potrivit unor surse din serviciile speciale ucrainene. Rafinăria atacată de ucraineni este una dintre cele mai mari din Rusia.

“SBU a dovedit încă o dată că are soluții tehnologice puternice, care ajută la lansarea de lovituri dureroase inamicului. Aceasta înseamnă că rafinăriile și depozitele de petrol rusești care operează ca parte a complexului militar nu se pot simți în siguranță nici măcar adânc în spatele frontului” – a declarat o sursă pentru Interfax-Ucraina.

Potrivit canalului rusesc de Telegram “Baza”, un incendiu a izbucnit la rafinăria de petrol, după atacul efectuat de drona SBU. Vehiculul aerian fără pilot a lovit o unitate a rafinăriei. Şefului republicii ruse Başkortostan, Radii Habirov, a declarat că, “după apariţia dronei pe teritoriul întreprinderii, a fost vizibil un nor de fum”. Totodată, oficialul a asigurat că uzina funcționează în regim normal.

Ministerul rus pentru Situații de Urgență, de asemenea, a transmis că “doar stația de pompare a fost avariată şi nu a avut loc niciun incendiu”. Din cauza atacului, autoritățile orașului Salavat au anulat concertul programat pentru data de 9 mai, când Rusia sărbătoreşte Ziua Victoriei, iar primarul Artur Rundau le-a cerut cetățenilor “să nu intre în panică”. În noaptea de 8 spre 9 mai, mai multe drone kamikaze au atacat teritoriul Rusiei. Vehicule aeriene fără pilot au lovit orașul de graniță Belgorod și Ţinutul Krasnodar, unde se află mai multe depozite de petrol. În timpul acestor atacuri, au fost lovite două depozite de petrol din satul Iurovka, lângă Anapa, situate la aproximativ doi kilometri unul de celălalt. O dronă a atacat un depozit de petrol al companiei Lukoil, provocând un incendiu. Alte șapte drone au lovit depozitul de petrol din apropiere – Temp LLC – specializat în depozitarea de păcură. Potrivit presei ucrainene, depozitele de petrol din satul Iurovka sunt puncte de transbordare pentru aprovizionarea cu combustibil a trupelor ruse din Crimeea, fiind situate în apropierea peninsulei ocupate.

Ukrainian drone just struck the massive Gazprom NefteKhim Salavat oil refining and petrochemical production complex in the occupied Republic of Bashkortostan, nearly 1,500km from Ukraine. pic.twitter.com/XoOCSYJmpY

— Shaun Pinner (@olddog100ua) May 9, 2024