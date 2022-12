UE „s-ar putea confrunta cu deficit de gaze anul viitor”

Uniunea Europeană și-a asigurat suficient gaz pentru această iarnă, dar s-ar putea confrunta cu o penurie de gaze anul viitor dacă Rusia va reduce în continuare livrările, avertizează Comisia Europeană și Agenția Internațională pentru Energie (AIE), transmite The Guardian.

Dacă Rusia reduce ponderea mică de gaz pe care încă o livrează în Europa, după ce a redus livrările de gaze în acest an, iar cererea de gaz a Chinei revine de la minimele induse de izolare, UE s-ar putea confrunta cu un deficit de gaz de 27 de miliarde de metri cubi (bcm) în 2023, a declarat IEA.

Consumul total de gaze în UE a fost de 412 miliarde m3 în 2021, conform datelor Uniunii Europene.

În cadrul unei conferințe de presă, șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că aprovizionarea cu gaz a blocului este „sigură pentru această iarnă”, iar UE se pregătește pentru următoarea.

We have worked hard to be safe for this winter.

We are now turning our focus to preparing 2023, and the next winter.@fbirol from the @IAE and I have discussed the energy outlook and how to avoid gas shortages in 2023 ↓

