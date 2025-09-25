Un gigant al industriei alimentare vizează piața vinului din Moldova: tranzacția Purcari, în analiză

Maspex, unul dintre cei mai mari producători din Europa Centrală și de Est, a depus intenția de a prelua Purcari Wineries, companie emblematică pentru industria vinicolă a Moldovei. Consiliul Concurenței examinează acum dosarul și evaluează impactul pe care această mutare l-ar putea avea asupra pieței.

Operațiunea ar oferi Maspex acces direct la branduri premium și la o rețea regională solidă de distribuție, consolidându-și astfel portofoliul și extinzându-și influența în segmentul băuturilor alcoolice.

Pentru Purcari, tranzacția ar putea însemna resurse financiare suplimentare, extindere internațională accelerată și o repoziționare mai puternică pe piețele externe, însă rămâne de văzut cum vor fi gestionate interesele locale.

Autoritățile de concurență au misiunea de a analiza dacă această concentrare economică respectă regulile pieței și nu reduce competitivitatea. Printre aspectele evaluate se numără potențialul efect asupra prețurilor, accesului consumatorilor și șanselor altor producători de a concura în condiții echitabile.

Experții în economie afirmă că o astfel de achiziție ar putea aduce beneficii, precum investiții noi și tehnologii moderne, dar și riscuri, dacă piața va deveni prea dependentă de un jucător dominant.

Decizia Consiliului Concurenței este așteptată cu interes, întrucât ar putea stabili precedentul pentru viitoarele fuziuni și achiziții din sectorul vinicol și alimentar din Republica Moldova.