Un microb extrem de comun din copilărie, cauza creșterii alarmante a cancerelor intestinale la tot mai mulți tineri

Un expert de renume mondial dezvăluie motivul alarmant al creșterii numărului de cancere intestinale la tineri – un microb din copilărie care se află în intestinele unuia din cinci oameni.

Este fenomenul care a uimit medicii din întreaga lume: cancerul intestinal, de obicei o boală a vârstnicilor, a crescut cu 50% în rândul tinerilor de 20, 30 și 40 de ani în ultimii 30 de ani. Acum, în cadrul unei discuții fascinante între doi dintre cei mai importanți experți în cancer din lume, a fost prezentată o nouă teorie privind explicația acestei tendințe. Deși recunosc că există probabil „mai mulți” factori care contribuie, cei mai buni specialiști au sugerat că o infecție comună din copilărie ar putea fi parțial responsabilă pentru creșterea numărului de cazuri de cancer de colon în SUA. Într-un interviu acordat The Health Foundation, Dr. Charles Swanton, clinician-șef al Cancer Research UK, a vorbit despre „date emergente” care arată că un tip specific de bacterie E. coli contractată în copilărie ar putea „contribui cel puțin la unele dintre procesele de inițiere a cancerului”. Dovezi alarmante în acest sens sunt oferite de un alt specialist în cancer, Dr. Kimmie Ng, specialist american în cancerul colorectal cu debut precoce, care a observat că multe dintre cazurile sale tinere sunt de fapt la copii.

Cancerul intestinal vă poate provoca sânge în scaun, o schimbare a obiceiurilor intestinale, o umflătură în intestin care poate cauza obstrucții. Unele persoane suferă, de asemenea, de pierdere în greutate ca urmare a acestor simptome. Creștere de 90% a cazurilor de cancere de colon la tineri până în 34 de ani „Deși nu există date publicate neapărat cu privire la rata de creștere și dacă afectează populația pediatrică, cel puțin anecdotic, am văzut cu siguranță unii copii cu cancer colorectal”, a explicat Dr. Kimmie Ng, director al Centrului de cancer colorectal cu debut tânăr de la Institutul de Cancer Dana Farber din SUA, citat de Daily Mail. Ea a adăugat că descoperirile privind E. coli sunt „foarte provocatoare și foarte interesante” și că infecția este probabil să fie un „eveniment foarte timpuriu” în viața cuiva: „Acest lucru este în concordanță cu ipotezele noastre conform cărora orice expunere sau factor declanșator se întâmplă probabil în primele etape ale vieții”.

Ea a adăugat că și cancerul tiroidian a fost, de asemenea, în creștere, precum și cancerul renal, care este, de asemenea, în creștere la tineri. Datele din JAMA Surgery au arătat că se preconizează o creștere cu 90% a cancerului de colon la persoanele cu vârste cuprinse între 20 și 34 de ani. Bacteria E.coli PKS pozitiv Tipul de E. coli identificat de experți este o tulpină specifică cunoscută sub numele de E. coli PKS pozitiv. Aceasta nu are legătură cu focarele de toxiinfecție alimentară, dar se crede că se dezvoltă prin interacțiuni cu trilioanele de microbi din intestinul nostru. Oamenii de știință nu sunt pe deplin siguri cum se dezvoltă E. coli PKS pozitiv, dar un studiu din 2022 a descoperit o asociere între prezența bacteriei în cancerele colorectale și dietele de tip occidental. Studiul, publicat în revista Nature, a sugerat că șansa unei persoane de a dezvolta cancer intestinal poate crește după infectarea cu acest tip specific de E.coli. Oamenii de știință cred că această bacterie – despre care se crede că este prezentă la una din cinci persoane, conform unui studiu din 2023 publicat în revista Life Sciences – eliberează o toxină care poate afecta celulele care căptușesc intestinul. Conform studiului, acest lucru poate transforma, în timp, unele celule în celule canceroase. Nu dieta ar fi principalul factor declanșator Deși dietele noastre pline de junk-food, fumatul și obezitatea sunt adesea învinuite pentru creșterea numărului de cazuri de cancer, experții spun că aceste modificări subtile ale bacteriilor intestinale sunt mult mai susceptibile de a fi un factor major. Dr. Ng susține că, din experiența sa, mulți dintre pacienții săi sunt tineri și nu sunt obezi. De fapt, mulți tineri diagnosticați cu cancer intestinal duc un stil de viață sănătos și activ, ceea ce sugerează că nu doar obezitatea se află la originea acestei creșteri a cazurilor. ‘Mulți sunt triatleți și alergători de maraton și, prin urmare, este cu adevărat nedumeritor de ce se întâmplă acest lucru’, a spus ea. ‘Adică, ipoteza lansată este că motivul pentru care incidența este în creștere în rândul tuturor cancerelor sistemului digestiv este această temă comună a obezității ca factor de risc. Dar eu însămi nu am observat acest lucru la pacienții de care m-am ocupat”, a adăugat expertul. Dr. Swanton a adăugat că, deși multe studii științifice spun că obezitatea este un factor de risc important în apariția timpurie a cancerului colorectal, el sugerează că nu este întotdeauna așa: „Impresia mea, cel puțin din punct de vedere clinic, este că acest argument nu dă întotdeauna roade și că multe dintre aceste cancere cu debut precoce sunt asociate cu persoane care nu sunt obeze sau supraponderale”, a afirmat Dr. Swanton.

