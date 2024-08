Un microbiolog explică cel mai bun mod de a spăla fructele și legumele

Consumul de fructe și legume în fiecare zi este o modalitate excelentă de a rămâne sănătos – trebuie doar să vă asigurați că le spălați mai întâi în mod corespunzător, scrie sciencealert.com.

În timp ce majoritatea oamenilor sunt conștienți de pericolele pe care carnea crudă și peștele le pot reprezenta pentru sănătate, mulți consideră că produsele proaspete sunt „sigure”. Dar, în fiecare an, una din zece persoane se îmbolnăvește din cauza consumului de alimente nesigure – și aproximativ 46% din aceste cazuri de toxiinfecții alimentare provin din consumul de legume și fructe. Adevărul este că majoritatea produselor proaspete sunt cultivate în aer liber, unde oricine sau orice – cum ar fi insectele și păsările – le poate atinge. Acest lucru înseamnă că, pe lângă murdărie, produsele nespălate pot conține o varietate de substanțe potențial dăunătoare – inclusiv bacterii, ciuperci, viruși și pesticide. De asemenea, produsele proaspete pot fi contaminate în timpul ambalării, preparării sau depozitării. Chiar și produsele cultivate în sere hidroponice pot conține germeni și pesticide.

Spălarea fructelor și legumelor este de o importanță reală pentru siguranța alimentară. Dar care este cel mai bun mod de a o face? Spălarea produselor În primul rând, spălați-vă pe mâini. Acest lucru previne contaminarea produselor pe care le curățați de germenii de pe pielea dumneavoastră.

Cel mai simplu și mai sigur mod de a spăla produsele proaspete este manual, sub jet de apă rece. Frecați fructele și legumele cu mâinile pentru a îndepărta murdăria, pesticidele și unii germeni de suprafață. Spălați până când suprafața nu mai pare murdară. Dacă aveți de gând să înmuiați produsele în apă, asigurați-vă că folosiți un vas curat în loc de chiuvetă – care poate fi plină de germeni. Nu spălați niciodată produsele cu detergent sau înălbitor, deoarece coaja unor fructe și legume este poroasă și ar putea absorbi aceste substanțe chimice. Acest lucru nu numai că le-ar putea schimba gustul și textura, dar le-ar putea face nesigure pentru consum. Există câteva metode chimice sigure de curățare a fructelor și legumelor (și pe care poate le-ați văzut deja pe TikTok. Oțetul și bicarbonatul de sodiu pot fi ambele folosite pentru spălarea produselor proaspete.Acestea pot reduce bacteriile și pesticidele de pe produse. Pentru spălarea cu oțet, puteți folosi oțet distilat de malț, cidru sau vin. Folosiți doar o jumătate de cană de oțet pe cană de apă, înmuiați produsele amestecând ocazional timp de două până la trei minute. Clătiți apoi în apă rece proaspătă timp de cel puțin un minut. Totuși, un dezavantaj al folosirii oțetului este că acidul acetic pe care îl conține poate altera gustul și textura – în special a fructelor moi – dacă înmuiați mai mult de două-trei minute și nu răscoliți suficient de bine. În ceea ce privește bicarbonatul de sodiu, s-a demonstrat că aproximativ 0,84 g de bicarbonat de sodiu la 100 ml de apă – puțin sub șase linguri (linguri) – împiedică dezvoltarea germenilor pe produsele proaspete. De asemenea, s-a demonstrat că înmuierea timp de 15 minute cu bicarbonat de sodiu îndepărtează aproape toate urmele de pesticide de pe produsele proaspete. Cu toate acestea, aveți nevoie doar de o linguriță de bicarbonat de sodiu per cană de apă rece pentru a spăla produsele. Aceasta va elimina microbii și pesticidele fără a altera gustul produselor. Înmuiați fructele și legumele într-un castron curat timp de 15 minute, amestecând ocazional. Deoarece bicarbonatul de sodiu este alcalin, înmuierea mai mult de 15 minute și clătirea insuficientă pot distruge pielița fructelor și legumelor delicate, afectându-le textura și aroma. Cercetările care au comparat efectul spălării merelor doar cu apă față de înmuierea lor în bicarbonat de sodiu au arătat că apa a fost aproape la fel de eficientă ca bicarbonatul de sodiu în îndepărtarea pesticidelor. De asemenea, merită menționat faptul că majoritatea urmelor de pesticide găsite în produsele proaspete sunt la niveluri nepericuloase, iar nivelurile de urme pe care le consumăm în Regatul Unit nu sunt considerate a provoca boli. Cu toate acestea, un studiu foarte recent care a folosit mere a constatat că pesticidele pătrund mai adânc decât pielea. Prin urmare, pe lângă spălare, autorii sugerează că decojirea merelor înainte de a le consuma poate reduce și mai mult orice urmă de pesticide la care ați putea fi expus. Un dezavantaj al decojirii este că pierdeți numeroasele substanțe nutritive valoroase pe care le conțin cojile fructelor și legumelor. Și, din nou, multe fructe și legume nu pot fi decojite (cum ar fi strugurii sau salata). Prin urmare, pe baza dovezilor pe care le avem în prezent la dispoziție, apa singură este în continuare cea mai bună modalitate de a curăța produsele proaspete. Nu există niciun avantaj real în utilizarea oțetului sau a bicarbonatului de sodiu. Legume vs. fructe Produsele cu coajă tare (cum ar fi dovleceii) sau cu o coajă fermă (cum ar fi cartofii, cartofii dulci și legumele rădăcinoase) pot fi frecate cu o perie pentru legume până la obținerea unui aspect curat. Roșiile pot fi pur și simplu clătite sub un robinet care curge timp de aproximativ 30 de secunde, frecându-le ușor cu mâinile. Pentru a spăla legumele cu frunze verzi – cum ar fi salata, broccoli, conopida, varza kale sau varza – se separă în frunze sau buchețele și se clătesc individual sub robinet, frecând cu mâinile timp de un minut. Deoarece salata este consumată de obicei crudă, este mai sigur să aruncați frunzele exterioare deteriorate, deoarece acestea sunt cel mai probabil contaminate cu bacterii. Pentru fructe, apa este, din nou, cea mai bună modalitate de a îndepărta contaminanții. Pentru fructele cu sâmburi, mere și castraveți, clătiți în apă rece curgătoare timp de un minut pentru a îndepărta murdăria, microbii și orice strat de ceară. Conținutul ridicat de apă din cireșe, struguri, căpșuni și alte fructe de pădure face ca aceste fructe să fie deosebit de perisabile. Umezirea fructelor de pădure va spori dezvoltarea oricăror germeni prezenți și va reduce durata lor de valabilitate. Ca atare, cel mai bine este să păstrați fructele nespălate în frigider și să le spălați doar atunci când sunteți gata să le consumați. Îndepărtați fructele stricate sau mucegăite înainte de a le pune la frigider. Fructele și legumele pe care nu urmează să le consumați imediat trebuie șterse cu un prosop de hârtie uscat sau puse într-o centrifugă pentru salate pentru a elimina umezeala și a reduce dezvoltarea germenilor. Apoi depozitați-le într-un recipient cu capac în frigider. De asemenea, este o idee bună să curățați chiuvetele, suprafețele și ustensilele din bucătărie înainte de a spăla și pregăti produsele. Rețineți că nicio metodă de spălare la domiciliu nu poate elimina sau ucide complet toți germenii care pot fi prezenți pe fructe și legume. Numai gătitul la o temperatură de peste 60oC poate face acest lucru.

