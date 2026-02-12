Un militar în termen al Armatei Naționale s-a rănit mortal cu arma din dotare

Un militar în termen al Armatei Naționale a decedat astăzi, 12 februarie, după ce s-a rănit mortal cu arma din dotare în timpul executării serviciului la post.

Incidentul s-a produs astăzi, în jurul orei 18:15. La fața locului au intervenit echipaje medicale, însă medicii au constatat decesul soldatului.

Cazul este investigat de Poliție, pentru stabilirea tuturor circumstanțelor în care s-a produs tragedia.

Totodată, ministrul Apărării a dispus inițierea unei anchete de serviciu, menită să elucideze condițiile și cauzele producerii incidentului.

Ministerul Apărării și-a exprimat regretul profund pentru acest caz tragic și a transmis condoleanțe familiei îndurerate.