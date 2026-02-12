Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a îndemnat, inclusiv cetățenii moldoveni, să nu fie naivi în evaluarea acțiunilor Moscovei

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a îndemnat, inclusiv cetățenii moldoveni, să nu fie naivi în evaluarea acțiunilor Moscovei.

Potrivit acestuia, Rusia este preocupată de faptul că Moldova urmează o direcție diferită. Declarația a fost făcută în contextul unei recente intervenții a ambasadorului agreat al Rusiei la Chișinău, Oleg Ozerov.

Mark Rutte a declarat, în cadrul unei conferințe de presă la Bruxelles, că afirmațiile diplomatului rus indică o îngrijorare tot mai mare a Moscovei față de faptul că moldovenii au ales o altă direcție în recentele alegeri prezidențiale și parlamentare.

Într-un interviu acordat recent publicației ruse Sputnik, Oleg Ozerov a sugerat Republicii Moldova să nu urmeze exemplul Ucrainei. Declarațiile diplomatului au fost interpretate ca amenințări la adresa Chișinăului. În reacție, președintele Parlamentului, Igor Grosu, a calificat stilul și mesajul lui Ozerov drept incompatibile cu normele diplomatice și cu respectul cuvenit statului gazdă.