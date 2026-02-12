Sentința în procesul intentat de Maia Sandu împotriva Annei Mihalachi, pronunțată

Judecătoria Chișinău, sediul Centru, a pronunțat pe 12 februarie hotărârea în dosarul de „apărare a onoarei, demnității și reputației profesionale” intentat de președinta Maia Sandu împotriva Annei Mihalachi. Instanța a admis parțial acțiunea șefei statului.

Potrivit deciziei, Anna Mihalachi este obligată să publice pe pagina sa de Facebook un mesaj de scuze și o dezmințire a afirmațiilor făcute anterior la adresa bunicului Maiei Sandu.

Textul stabilit de instanță prevede:

„Subsemnată, Anna Mihalachi, aduc scuze publice Maiei Sandu pentru afirmațiile denigratoare publicate de mine, pe data de 14 octombrie 2024, pe pagina mea personală de Facebook, afirmații care au afectat memoria bunicului său, domnul Mihail Sandu. Dezmint, în mod public, informația pe care am răspândit-o, potrivit căreia domnul Mihail Sandu ar fi fost trădător, implicat în deportările moldovenilor în Siberia, ar fi dat foc bisericii din sat sau a distrus obiectele de cult, ca fiind false, defăimătoare”.

Hotărârea a fost pronunțată de judecătoarea Tatiana Sîrcu. Totodată, instanța a dispus încasarea din contul Annei Mihalachi a sumei de 450 de lei, cu titlu de cheltuieli de judecată. În rest, cererea de chemare în judecată a fost respinsă ca neîntemeiată. Decizia poate fi atacată cu apel la Curtea de Apel Centru în termen de 30 de zile de la pronunțarea dispozitivului.

În proces, Maia Sandu a solicitat dezmințirea informațiilor, scuze publice și achitarea unui prejudiciu moral de 50.000 de lei. Instanța nu a admis cererea privind despăgubirile morale.

Nici președinta, nici Anna Mihalachi nu au fost prezente la ședința de judecată din 12 februarie.

Anterior, pe 4 februarie, instanța a decis reluarea dezbaterilor pentru a clarifica unele aspecte, inclusiv faptul că informațiile publicate de Mihalachi ar fi fost preluate de la o terță persoană, menționată drept „mătușa Mărioara”. În cadrul ședinței de astăzi, avocatul Annei Mihalachi a declarat că bunica acesteia a decedat în 1986 și nu poate fi atrasă în proces, menționând că „de moștenire nu s-a ocupat doamna Mihalachi și nu deține certificatul de deces din 1986”.

Dosarul a fost deschis după o postare publicată în octombrie 2024 pe Facebook, în care se afirma că bunicul șefei statului ar fi fost implicat în deportări și ar fi profanat biserica din sat. Ulterior, mesajul a fost șters.

Comentând cazul anterior, Maia Sandu a declarat: „Oricine poate să critice politicile mele, poate să critice măsurile pe care le întreprind, lucrurile pe care le spun, este firesc și asta înseamnă libertate de expresie. Atunci când ești denigrat, atunci când îți este denigrată familia, ai dreptul, ca orice cetățean, indiferent de funcția pe care o ocupi, să ceri socoteală.”