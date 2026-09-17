Un scaun pierdut, altul recuperat: Viorel Sochircă, care a demisionat de la INP după crima de la Măgdăcești, angajat la ANI

Viorel Sochircă, fostul șef al Inspectoratului Național de Probațiune, care a demisionat după tragedia de la Măgdăcești, și-a reluat activitatea la Autoritatea Națională de Integritate.

Viorel Sochircă ocupă acum funcția de șef al Serviciului cooperare internațională și relații cu publicul al ANI.

Potrivit Ministerului Justiției, ultimul a revenit în funcția pe care o ocupa înainte de numirea sa la conducerea Inspectoratului Național de Probațiune. Pe parcursul mandatului, raporturile sale de serviciu cu ANI au fost suspendate, iar după demisie acestea au fost reluate.

Totodată, ministrul Justiției, Vladislav Cojuhari, a ezitat să comenteze situația.

„În ceea ce privește deciziile profesionale ale persoanelor care pleacă în sistem, eu consider că este corect să vă adresați autorităților competente”, a spus ministrul.