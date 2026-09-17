Ping-pong cu pașaportul diplomatic folosit de fostul deputat PAS, Nicolae Botgros la vamă, după plecarea din Parlament: MAE și IGPF își pasează responsabilitatea

MAE și Inspectoratul General al Poliției de Frontieră își pasează responsabilitatea în cazul pașaportului diplomatic al fostului deputat PAS și dirijorului Nicolae Botgros, după ce documentul ar fi fost declarat nevalabil. Situația a ajuns în spațiul public după ce, pe 19 august, automobilul maestrului Botgros a fost fotografiat la punctul de trecere a frontierei Leușeni, pe banda destinată corpului diplomatic. MAE susține că a informat Poliția de Frontieră pentru retragerea pașaportului la controlul de frontieră, în timp ce IGPF afirmă că măsurile privind „retragerea sau anularea documentului” țin de competența Ministerului Afacerilor Externe.

Potrivit IGPF, pașaportul diplomatic este emis de MAE, iar autoritatea emitentă este cea care stabilește situația juridică a documentului.

„Stabilirea situației juridice a pașaportului diplomatic al unei persoane, inclusiv valabilitatea acestuia, restituirea, retragerea, anularea ori altă măsură referitoare la statutul documentului și la dreptul de deținere a acestuia, ține de competența Ministerului Afacerilor Externe, în calitate de autoritate emitentă”, au precizat pentru UNIMEDIA reprezentanții IGPF.

De cealaltă parte, MAE afirmă că pașaportul diplomatic eliberat pe numele lui Nicolae Botgros a fost declarat nevalabil, după pierderea temeiului care a stat la baza eliberării acestuia și nerestituirea documentului în termenul stabilit.

Ministerul susține că, potrivit procedurilor, IGPF a fost informat pentru retragerea documentului în momentul în care titularul s-ar prezenta la controlul de frontieră, urmând ca pașaportul să fie transmis ulterior MAE pentru radierea din evidență.

În acest context, rămâne întrebarea dacă documentul a fost efectiv retras și dacă acesta a mai fost prezentat la frontieră.

Pe 19 august, automobilul care ar aparține maestrului Nicolae Botgros a fost surprins la punctul de trecere a frontierei Leușeni, pe banda destinată corpului diplomatic. La acea dată, mandatul de deputat PAS al lui Botgros încetase deja de aproape cinci luni, acesta fiind încheiat la sfârșitul lunii martie.

Deocamdată, IGPF nu a precizat dacă Nicolae Botgros a prezentat pașaportul diplomatic la traversarea frontierei în acea zi și dacă documentul a fost retras.