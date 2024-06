un submarin balistic cu propulsie nucleară al Marinei SUA a apărut în Marea Norvegiei / De ce au făcut asta

US Naval Forces Europe-Africa/US 6th Fleet a anunțat marți deplasarea USS Tennessee (SSBN 734) în Marea Norvegiei, scriind că submarinul a fost însoțit de USS Normandy (CG 60), precum și de un avion de patrulare și recunoaștere maritimă P-8A Poseidon și un avion de comunicații strategice E-6B Mercury.

Multi-Domain Readiness in action ???????????? @USNavy ???????? guided-missile cruiser #USSNormandy (CG 60) and ballistic missile submarine #USSTennessee (SSBN 734) steam alongside in the #NorwegianSea while a P-8A Poseidon and E-6B Mercury fly overhead, June 23, 2024. pic.twitter.com/8Uttvmkny9

— U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet (@USNavyEurope) June 25, 2024