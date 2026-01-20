VIDEO Rușii au lansat un atac extrem de puternic asupra Kievului: Capitala este în beznă, în contextul unui ger crâncen

Forțele ruse au lansat marți dimineață un atac combinat cu drone și rachete asupra capitalei ucrainene Kiev, provocând întreruperi în alimentarea cu energie electrică și apă, a declarat primarul orașului.

Au întrerupt alimentarea cu apă și energie electrică

Primarul Vitali Klitschko a scris pe Telegram că un atac asupra malului estic al râului Nipru a întrerupt atât alimentarea cu energie electrică, cât și cu apă. O clădire nerezidențială a fost lovită și o persoană a fost rănită, a spus el, conform Reuters.

Canalele de știri neoficiale de pe Telegram au publicat fotografii cu blocuri de apartamente înalte, aflate în întuneric.

Tymur Tkachenko, șeful administrației militare a capitalei, a declarat că o zonă de depozitare a fost avariată și că mai multe mașini au fost incendiate.

Tonight, Kyiv saw a “not seen recently” very high success rate for the Patriot air defense system. Around 75% of the Iskander-M ballistic missiles launched were intercepted. Approximately 8 ballistic missiless were used pic.twitter.com/uwXQsO4bKC— VolgaLad (@cym27s) January 20, 2026