Internațional

VIDEO Rușii au lansat un atac extrem de puternic asupra Kievului: Capitala este în beznă, în contextul unui ger crâncen

Photo of Timpul.md Timpul.md20 ianuarie 2026
0 0

Forțele ruse au lansat marți dimineață un atac combinat cu drone și rachete asupra capitalei ucrainene Kiev, provocând întreruperi în alimentarea cu energie electrică și apă, a declarat primarul orașului.

Au întrerupt alimentarea cu apă și energie electrică

Primarul Vitali Klitschko a scris pe Telegram că un atac asupra malului estic al râului Nipru a întrerupt atât alimentarea cu energie electrică, cât și cu apă. O clădire nerezidențială a fost lovită și o persoană a fost rănită, a spus el, conform Reuters.

Canalele de știri neoficiale de pe Telegram au publicat fotografii cu blocuri de apartamente înalte, aflate în întuneric.

ucraina bloc

Tymur Tkachenko, șeful administrației militare a capitalei, a declarat că o zonă de depozitare a fost avariată și că mai multe mașini au fost incendiate.

Tonight, Kyiv saw a “not seen recently” very high success rate for the Patriot air defense system. Around 75% of the Iskander-M ballistic missiles launched were intercepted. Approximately 8 ballistic missiless were used pic.twitter.com/uwXQsO4bKC— VolgaLad (@cym27s) January 20, 2026

Cuvinte cheie
Photo of Timpul.md Timpul.md20 ianuarie 2026
0 0
Photo of Timpul.md

Timpul.md

Comentează

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *