Uniunea Europeană oferă Ucrainei 4 miliarde de euro de Ziua Independenței

Uniunea Europeană a anunțat un nou pachet financiar de 4,05 miliarde € destinat Ucrainei, cu ocazia împlinirii a 34 de ani de la proclamarea independenței. Fondurile includ sprijin prin Mecanismul pentru Ucraina și asistență macrofinanciară, reafirmând angajamentul Bruxelles-ului pentru redresarea și viitorul democratic al statului ucrainean. Solidaritatea UE cu Ucraina este neclintită, a scris Ursula von der Leyen pe X, scrie Pravda Ucraina.

„Pe măsură ce Ucraina își sărbătorește cea de-a 34-a Zi a Independenței, UE transmite un mesaj clar: solidaritatea noastră cu Ucraina este neclintită”, a declarat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. „Deblocarea de astăzi, de peste 4 miliarde €, demonstrează angajamentul nostru ferm. Aceste noi fonduri subliniază sprijinul nostru nu doar pentru redresarea Ucrainei, ci și pentru viitorul său ca stat suveran și democratic. Pentru că atunci când Ucraina este puternică, și Europa este mai puternică.”

De la declanșarea invaziei pe scară largă a Rusiei în februarie 2022, UE și statele sale membre au mobilizat 168,9 miliarde € în ajutor umanitar, financiar și militar pentru Ucraina și cetățenii săi.

Vineri, Comisia Europeană a efectuat a patra plată regulată, în valoare de peste 3,05 miliarde €, prin Mecanismul pentru Ucraina. Aceasta este a patra tranșă a mecanismului și este cu peste 1 miliard € mai mică decât cea planificată, deoarece Kievul nu a implementat toate reformele promise UE.

În același timp, Comisia a subliniat că plata a fost realizată în contextul progreselor Ucrainei privind reformele necesare pentru aderarea la UE, în special prin restabilirea independenței Biroului Național Anticorupție și a Parchetului Specializat Anticorupție, decizie aprobată de Rada Supremă (parlamentul ucrainean) la 31 iulie.

„Protejarea autonomiei acestor două instituții reprezintă o piatră de temelie a arhitecturii anticorupție a Ucrainei și a parcursului său european”, a precizat Comisia.

De asemenea, Comisia Europeană a transferat Ucrainei cea de-a șaptea tranșă din împrumutul său excepțional de asistență macrofinanciară (AMF), în valoare de 1 miliard €.

Comisia Europeană deblochează peste 3 miliarde € prin Mecanismul pentru Ucraina

Astăzi, Comisia a efectuat a patra plată regulată, în valoare de peste 3,05 miliarde €, în cadrul Mecanismului pentru Ucraina. Această finanțare va consolida stabilitatea macrofinanciară a Ucrainei, va întări administrația publică și va susține reforme esențiale pe termen lung.

Odată cu această tranșă, sprijinul total al UE pentru Ucraina prin Mecanism a ajuns la 22,7 miliarde € de la lansarea acestuia, la 1 martie 2024, reprezentând aproape 60% din fondurile disponibile prin Planul pentru Ucraina.

În urma cererii de plată transmise de Ucraina, Consiliul a aprobat pe 8 august evaluarea Comisiei conform căreia Ucraina a îndeplinit satisfăcător 13 indicatori de reformă legați de această a patra tranșă trimestrială. Principalele reforme realizate vizează administrația publică, gestionarea activelor publice, capitalul uman, tranziția verde, reglementarea sectoarelor digital și agroalimentar, precum și gestionarea materiilor prime critice.

Această a patra tranșă demonstrează angajamentul Ucrainei de a implementa reformele ambițioase convenite prin Planul pentru Ucraina. În perioada 2024–2027, Ucraina urmează să primească până la 50 de miliarde € sub formă de granturi și împrumuturi prin acest mecanism.

Plata are loc în contextul progreselor Ucrainei pe calea reformelor necesare pentru aderarea la UE, inclusiv restabilirea independenței Biroului Național Anticorupție și a Parchetului Specializat Anticorupție, aprobată de Rada Supremă la 31 iulie. „Protejarea autonomiei acestor două instituții reprezintă o piatră de temelie a arhitecturii anticorupție a Ucrainei și a parcursului său european”, a subliniat Comisia.

Ucraina primește încă 1 miliard € prin contribuția UE la împrumutul G7

De asemenea, Comisia Europeană a transferat Ucrainei cea de-a șaptea tranșă a împrumutului excepțional de asistență macrofinanciară (AMF), în valoare de 1 miliard €. Astfel, totalul împrumuturilor acordate Ucrainei de Comisie prin AMF a ajuns la 9 miliarde € de la începutul anului, sumă ce se adaugă altor instrumente de sprijin.

În total, AMF se ridică la 18,1 miliarde €, reprezentând contribuția UE la inițiativa G7 „Extraordinary Revenue Acceleration” (ERA), care urmărește să ofere aproximativ 45 de miliarde € Ucrainei pentru acoperirea nevoilor urgente. Împrumuturile ERA ale partenerilor G7, precum și împrumutul AMF al UE, sunt rambursate din veniturile obținute din activele băncii centrale a Rusiei înghețate și imobilizate în UE, prin Mecanismul de Cooperare pentru Împrumuturile către Ucraina.

Context

De la începutul războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, UE și statele sale membre au condamnat fără echivoc acțiunile Moscovei și au oferit un sprijin fără precedent Ucrainei și cetățenilor săi. Ca principal donator, UE a mobilizat până acum 168,9 miliarde €, dintre care:

73,6 miliarde € din bugetul UE pentru sprijin umanitar, răspuns la criză, susținere bugetară și reconstrucție timpurie;

15 miliarde € asistență bilaterală din partea celor 27 de state membre;

59,6 miliarde € în asistență militară, inclusiv contribuții prin Facilitatea Europeană pentru Pace;

3,7 miliarde € provenite din veniturile generate de activele suverane rusești înghețate și imobilizate;

În plus, UE și statele membre au mobilizat cel puțin 17 miliarde € pentru sprijinirea persoanelor care au fugit din Ucraina, scrie comunicatul.