UPDATE – VIDEO/ Dronele ucrainene au lovit rafinării din Rusia

Kievul nu comentează adesea presupusele atacuri pe teritoriul rusesc.

Incendiul a fost provocat de un atac cu dronă, potrivit guvernatorului. Nu au fost victime. Regiunea Oryol este situată în vestul Rusiei, la aproximativ 220 de kilometri de granița cu Ucraina.

Autoritățile din regiunea Nijni Novgorod au raportat în dimineața zilei de 12 martie că mai multe drone au lovit zona industrială Kstovo, țintind o instalație din cadrul unei rafinării de petrol. Un incendiu a izbucnit la una dintre unitățile de rafinare a petrolului.

Lukoil, a doua mare companie petrolieră a Rusiei, a confirmat agenției de presă de stat RIA Novosti că operațiunile la unitatea de procesare Lukoil-Nizhegorodnefteorgsintez au fost suspendate temporar „din cauza incidentului”. Regiunea Nijni Novgorod este situată la aproximativ 400 de kilometri est de capitala Rusiei.

Guvernatorul Belgorodului Vyacheslav Gladkov a raportat pe 12 martie că, din cauza unui presupus atac cu drone asupra regiunii, șapte așezări au rămas fără electricitate. The Kyiv Independent nu a putut verifica niciuna dintre afirmațiile de mai sus.

Regiunea Belgorod din Rusia se învecinează cu regiunile ucrainene Sumi, Harkov și Luhansk și este frecvent folosită pentru a lansa atacuri împotriva Ucrainei.

Au existat mai multe rapoarte despre depozitele de petrol care au luat foc sau căile ferate au fost sabotate în toată Rusia de la începutul invaziei pe scară largă a Ucrainei.

O altă dronă a fost doborâtă de forțele de apărare antiaeriene ruse în spaţiul aerian al regiunii Voronej din Rusia. Sistemul de apărare antiaeriană a respins un atac cu drone în districtul urban Ramensk, din capitala rusă, a precizat primarul Moscovei, Serghei Sobianin, pe canalul său de Telegram.

‘Astăzi, forțele de apărare antiaeriană au respins un atac al unei drone în spaţiul aerian din districtul urban Ramensk din Moscova. La locul unde au căzut fragmentele, conform unor date preliminare, nu s-au înregistrat pagube şi nici distrugeri sau victime. Specialiștii serviciilor de urgență intervin la fața locului’, menţionează primarul în mesajul postat.

