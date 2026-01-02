Academiile de pe ambele maluri ale Prutului: unitatea românească nu mai este doar un proiect politic

Identitatea poporului de pe ambele maluri ale Prutului este românească, iar dispariția de facto a hotarului artificial dintre România și Republica Moldova reprezintă rezultatul unui proces profund și de durată, nu doar o ambiție politică. Este mesajul central al unei declarații comune semnate de Academia Română și Academia de Științe a Moldovei.

Documentul, intitulat „Academia – forța spirituală a unității și identității românilor”, subliniază rolul fundamental al celor două academii-surori în procesul de reîntregire spirituală, culturală și științifică. Potrivit semnatarilor, știința și cultura nu cunosc hotare, iar spațiul românesc este unul comun, dincolo de granițele administrative.

Declarația este semnată de Ioan-Aurel Pop și Ion Tighineanu, care afirmă că apropierea dintre cele două instituții academice nu este conjuncturală, ci o exigență a timpului și parte firească a parcursului european al Republicii Moldova.

Potrivit documentului, acest proces de apropiere creează temelia unei unități durabile și pregătește cadrul necesar pentru ca, la momentul istoric potrivit, să fie posibilă și o eventuală reîntregire politică. Academiile sunt descrise drept „arhitecți ai unității”, prin cercetare, dezbateri științifice și poziții publice asumate.

Textul amintește că Academia Română va împlini în 2026 160 de ani de la înființare, iar printre membrii săi fondatori s-au aflat și reprezentanți ai Basarabiei. De-a lungul istoriei moderne, instituțiile academice au avut un rol esențial în normarea limbii române, cultivarea istoriei naționale și consolidarea identității românești, înainte chiar de realizarea unității politice din 1918.

În același timp, Academia de Științe a Moldovei, creată în 1961 într-un context istoric dificil, a reușit să păstreze și să transmită tradiția științifică și culturală românească, în pofida presiunilor ideologice. Astăzi, cele două academii afirmă deschis că identitatea românească este un adevăr recunoscut și apărat prin cercetare riguroasă și cooperare instituțională.

Academia Română și Academia de Științe a Moldovei își reafirmă angajamentul de a construi un spațiu științific și cultural comun, în care granițele administrative să devină secundare în raport cu adevărul, valoarea și unitatea românească.