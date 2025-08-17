Ursula Von Der Leyen merge cu Vladimir Zelenski la Washington

Ursula Von Der Leyen, îl va însoți, luni, pe liderul ucrainean Vladimir Zelenski, în vizita acestuia la Washington, a anunțat șefa Comisiei Europene într-un mesaj pe contul său de X. Von der Leyen a mai precizat că-l va primi astăzi la Bruxelles pe președintele ucrainean alături de care va participa la videoconferința Coaliției Voinței.

„În această după-amiază, îl voi primi pe Vladimir Zelenski la Bruxelles. Împreună, vom participa la videoconferința Coaliției Voinței. La cererea președintelui Zelenski, mâine voi participa la reuniunea cu președintele Trump și alți lideri europeni la Casa Albă”, a scris Ursula Von Der Leyen pe contul său de X.

Înaintea deplasării lui Zelenski la Washington, președintele francez Emmanuel Macron, premierul britanic Keir Starmer și cancelarul german Friedrich Merz se întrunesc de la ora 16.00 (ora României) într-o videoconferință cu „coaliția voinței”, din care fac parte majoritatea țărilor europene importante, UE, NATO și țări non-europene precum Canada. La videoconferință va participa și președintele român Nicușor Dan.

Potrivit diplomaților, se așteaptă ca participanții să discute despre garanțiile de securitate care ar fi acordate Kievului ca parte a unui posibil acord de pace.

Donald Trump a sugerat că Kievul ar putea beneficia de o garanție de securitate similară articolului 5 al NATO, dar în afara cadrului Alianței Atlantice, pe care Moscova o vede ca pe o amenințare existențială care se extinde până la frontierele sale.

Europa se teme că președintele ucrainean Vladimir Zelenski nu va beneficia luni, la Washington, de același tratament prietenos pe care Donald Trump i l-a rezervat lui Vladimir Putin, și ia măsuri pentru a-i întări poziția. Politico scria sâmbătă că Zelenski ar putea fi însoțit la Casa Albă de președintele Finlandei, Alexander Stubb, și de secretarul general al NATO, Mark Rutte, pentru a împiedica un eventual eșec diplomatic.