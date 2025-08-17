Ursula von der Leyen, mizează pe continuarea războiului: Ucraina trebuie să devină un „arici de oțel”, imposibil de invadat

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a prezentat recent poziția oficială a UE privind viitorul Ucrainei, într-o conferință de presă comună cu preşedintele Volodimir Zelenski. Mesajul său a fost ferm și simbolic, subliniind necesitatea ca Ucraina să fie o fortăreață de neînvins pentru orice agresor extern.

Von der Leyen a declarat fără echivoc că Ucraina trebuie să devină „un arici de oţel, de neînghiţit pentru potenţialii invadatori”. Această metaforă evidenţiază dorința Bruxelles-ului ca țara să își întărească apărarea și să devină imposibil de ocupat pentru orice forță externă care ar încerca să încalce suveranitatea sa.

Garanții de securitate solide pentru Ucraina și Europa

Președinta Comisiei Europene a accentuat nevoia unor garanţii de securitate robuste. „Trebuie să existe garanţii de securitate puternice pentru a proteja atât Ucraina, cât şi interesele vitale de securitate ale Europei. Ucraina trebuie să îşi poată menţine suveranitatea şi integritatea teritorială”, a spus ea, cu o zi înaintea reuniunii de la Washington.

Fără limitări pentru forțele armate ucrainene

Von der Leyen a subliniat că sprijinul internațional acordat armatei ucrainene trebuie să fie necondiționat și complet, indicând o susținere totală a UE și partenerilor săi pentru consolidarea capabilităților militare ale Ucrainei: „nu pot exista limitări pentru forţele armate ucrainene, fie că este vorba de cooperarea cu alte ţări sau de asistenţa primită de la alţi parteneri internaţionali”.

Coaliția internațională și articolul 5

Președinta Comisiei Europene a apreciat sprijinul SUA, în special disponibilitatea lui Donald Trump de „a contribui la articolul 5”, făcând referire la articolul 5 al Tratatului NATO. Von der Leyen a subliniat că „coaliţia voluntarilor” – principalii aliaţi europeni ai Ucrainei – „este pregătită să îşi asume partea sa de responsabilitate”.

Frontierele internaționale – sacrosancte

În ceea ce privește teritoriile ucrainene, von der Leyen a fost categorică: „Frontierele internaţionale nu pot fi schimbate prin forţă. Acestea sunt decizii care aparţin Ucrainei şi doar Ucrainei, şi nu pot fi luate fără Ucraina la masa discuţiilor.” Prin această declarație, șefa Comisiei Europene a subliniat principiul suveranității naționale și a respins orice tentativă de modificare unilaterală a frontierelor prin agresiune.



