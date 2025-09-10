Ursula von der Leyen propune o limită de vârstă pentru utilizarea rețelelor sociale în UE

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, s-a pronunţat miercuri în favoarea unei limite de vârstă pentru utilizarea reţelelor sociale în Uniunea Europeană.

În cadrul discursului privind Starea UE, adresat Parlamentului European în Strasbourg, Ursula von der Leyen a declarat că va numi un grup de experţi până la sfârşitul anului pentru a oferi consiliere cu privire la cea mai bună cale de acţiune.

Ea a comparat posibilele reglementări pentru reţelele sociale cu cele pentru tutun şi alcool.

„Aşa cum pe vremea mea, noi, ca societate, ne-am învăţat copiii că nu pot fuma, bea sau viziona conţinut pentru adulţi până la o anumită vârstă, cred că este timpul să luăm în considerare să facem acelaşi lucru şi pentru reţelele sociale”, a spus Ursula von der Leyen în faţa europarlamentarilor. „Simt anxietatea părinţilor care fac tot posibilul pentru a-şi proteja copiii. Aceşti părinţi se tem că, atunci când copiii lor ajung să aibă un telefon, ar putea fi expuşi la o gamă largă de pericole doar cu un scroll”, a adăugat ea.

Şefa CE a enumerat ameninţările cu care se confruntă copiii online, printre care hărţuirea, conţinutul pentru adulţi, conţinutul care promovează autovătămarea şi „algoritmi care profită de vulnerabilităţile copiilor cu scopul explicit de a crea dependenţe”.

Von der Leyen a menţionat Australia ca un posibil model pentru viitoarea legislaţie europeană. Australienii vor avea voie să utilizeze în viitor platforme precum X, TikTok, Facebook şi Instagram doar de la vârsta de 16 ani.

Comisia dezvoltă o aplicaţie cu scopul de a oferi un sistem fiabil de verificare a vârstei pentru conţinutul care nu este potrivit pentru copii şi tineri.

În Germania, 70% dintre respondenţi ar dori să vadă o vârstă minimă pentru accesul la reţelele sociale precum Facebook, Instagram sau TikTok, potrivit unui sondaj.