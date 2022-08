Va revine sau nu Aeroportul Internațional Chișinău în gestiunea statului, după decizia Tribunalului din Stockholm?

Deocamdată, Aeroportul Internațional Chișinău nu poate reveni în gestiunea statului, după ce Tribunalul din Stockholm a respins cererea depusă de compania Komaksavia împotriva Republicii Moldova. Informația a fost oferită Ziarului de Gardă de către Eugeniu Cozonac, directorul Agenției Proprietăți Publice (APP).

Eugeniu Cozonac a declarat că Aeroportul Internațional Chișinău nu poate reveni deocamdată în gestiunea APP, din motiv că pe acest caz există mai multe dosare și urmează să se expună și o instanță de judecată din Republica Moldova.

„Încă nu. Această decizie este o parte la o strategie în mai multe dosare și urmează să se expună și instanța din țara noastră. Sunt câteva dosare în instanță (…). Urmează să fie emisă o decizie a instanței din țară pentru a prelua cu adevărat bunurile care au fost concesionate (…). Este o decizie extrem de importantă pentru noi, pentru că, în primul rând, nu vom plăti 880 de milioane de euro despăgubiri, fiindcă este o decizie finală. Chiar dacă Komaksavia Airport Invest Ltd a spus că va merge în altă instanță superioară, în realitate, o instanță mai sus nu există. Nu știu la ce s-au referit ei. După cum am spus, este o decizie extrem de importantă și în ceea ce privește calitatea lor de investitori. Cât privește contractul de concesionare, sunt alte dosare și urmează să se expună și instanța de judecată din R. Moldova (…)”, a declarat Cozonac.

Pe 3 august, Ministerul Justiției a anunțat că Tribunalul arbitral al Institutului de Arbitraj al Camerei de Comerț din Stockholm (Suedia) a emis hotărârea arbitrală definitivă în cauza de arbitraj internațional pornită la cererea de arbitrare din 15 mai 2020 a societății comerciale Komaksavia Airport Invest Ltd (R. Cipru) împotriva Republicii Moldova, respingând cererea Komaksavia Airport Invest Ltd și stabilind că Komaksavia Airport Invest Ltd nu are investiție în Avia Invest SRL în temeiul dreptului internațional. Totodată, Tribunalul arbitral a obligat Komaksavia Airport Invest Ltd să ramburseze Republicii Moldova suma de aproximativ 216 mii de euro pentru cheltuielile de reprezentare juridică.

Prin cererea de arbitrare, Komaksavia Airport Invest Ltd a cerut Tribunalului arbitral, în principal, să oblige Republica Moldova să continue executarea Contractului de Concesiune a activelor aflate în gestiunea Î.S. „Aeroportul Internațional Chișinău” și a terenului aferent acestora din 30 august 2013 sau, în mod alternativ, să oblige Republica Moldova să-i plătească o despăgubire în sumă estimată la 883 700 000 de euro pentru pretinsa expropriere a investiției alegate în legătură cu Contractul de Concesiune.

Compania Komaksavia Airport Invest Ltd, care deține majoritatea activelor „Avia Invest”, care gestionează Aeroportul Internațional Chișinău, a declarat anterior că decizia Tribunalului arbitral al Camerei de Comerț din Stockholm, care a respins cererea companiei împotriva Republicii Moldova, va fi atacată în instanța superioară din Suedia. Totodată, Komaksavia a calificat anunțul făcut de Ministerul Justiției drept „o manipulare a opiniei publice”, iar decizia Tribunalului arbitral al Institutului de Arbitraj al Camerei de Comerț din Stockholm drept „nefondată și motivată politic”.

„Nu există „concluzii” și „decizii” din motiv că investitorul nu și-a probat argumentele împotriva R. Moldova. Pur și simplu, pentru că nu au ajuns încă să fie examinate. În acest arbitraj sau în altul, mai devreme sau mai târziu, aceste probe vor fi luate în considerare”, se arată în comunicatul emis de Komaksavia Airport Invest Ltd.

Potrivit Komaksavia, Arbitrajul de la Stockholm nu s-a referit la esența litigiului, ci doar la chestiuni procedurale privind admisibilitatea cererii de examinare în temeiul Convenției privind protecția reciprocă a investițiilor dintre Republica Moldova și Cipru.

Totodată, compania a negat că Tribunalul s-ar fi pronunțat pe faptul lipsei investițiilor.

Sursa: Zdg.md

