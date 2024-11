Vapatul, chiar fără nicotină, afectează sănătatea vasculară și nivelul de oxigen

Vapatul are un efect imediat asupra modului în care funcționează vasele de sânge ale utilizatorului, chiar dacă țigara electronică nu conține nicotină, conform unei noi cercetări citate de CNN și preluat de mediafax. Cercetarea – care nu a fost publicată într-un jurnal cu evaluare inter pares, ci este o prezentare la reuniunea anuală a Societății Radiologice din America de Nord din Chicago – a arătat că utilizarea unei țigări electronice cu sau fără nicotină a scăzut saturația venoasă de oxigen, ceea ce poate însemna că plămânii persoanei absorb mai puțin oxigen. Vor fi necesare mai multe cercetări pentru a corobora rezultatele și a studia efectele pe termen lung. Dar oamenii de știință spun că aceste rezultate ar putea însemna că vapatul regulat ar putea duce la boli vasculare pe viitor. „Oamenii cred în mod eronat că țigările electronice sunt alternative mai sigure la țigările pe bază de tutun, dar acest lucru nu este de fapt adevărat”, a declarat dr. Marianne Nabbout, autorul principal al studiului și rezident în radiologie la Universitatea Arkansas pentru Științe Medicale din Little Rock, care a efectuat cercetarea la Universitatea din Pennsylvania. Deși aerosolii de țigară electronică nu au aceiași contaminanți cancerigeni ca fumul de tutun, oamenii respiră totuși substanțe chimice atunci când vapează, iar acest studiu arată că are un efect asupra organismului. Țigările electronice funcționează prin încălzirea unui lichid care se transformă într-un vapor care este inhalat de utilizator. Dar vaporii conțin mai mult decât apă; în funcție de dispozitiv, pot include și substanțe precum plumb, nichel, formaldehidă, propilen glicol și glicerină.

„Chiar dacă nu există nicotină în țigara electronică, ar putea exista alte componente care ar putea fi dăunătoare”, a declarat Nabbout. „De aceea cred că am văzut aceste efecte semnificative, chiar și atunci când subiecții nu alegeau țigara electronică pe bază de nicotină”. Nabbout și colegii săi au analizat ce se întâmplă cu corpurile fumătorilor de țigări, ale celor care folosesc țigări electronice și ale celor care au folosit produse fără nicotină. Ei au înrolat 31 de fumători și vaperi cu vârste cuprinse între 21 și 49 de ani, comparând rezultatele lor cu cele ale 10 persoane care nu fumau sau nu vapau. Fiecare participant a fost supus unei scanări RMN înainte și după vapat sau fumat, sau la fiecare vizită pentru nefumători. De asemenea, cercetătorii au pus o manșetă pe coapsa superioară a fiecărei persoane pentru a restricționa fluxul sanguin; după ce manșeta a fost dezumflată, au evaluat viteza fluxului sanguin în artera femurală și au măsurat cantitatea de oxigen din sânge care se întoarce la inimă după ce aceasta a furnizat oxigen țesuturilor organismului.

De fiecare dată când cineva vapa sau fuma, cercetătorii au observat o scădere semnificativă a vitezei fluxului sanguin în repaus în artera femurală, care trece de-a lungul coapsei și furnizează sânge oxigenat întregii părți inferioare a corpului. Comparativ cu nefumătorii și fumătorii de țigări, persoanele care au vapat cu nicotină au avut cea mai semnificativă reducere a funcției vasculare. Următorul grup cu cea mai mare schimbare a fost cel al celor care au vapat fără nicotină. O bună funcție vasculară este importantă deoarece înseamnă că vasele de sânge ale unei persoane sunt capabile să se dilate și să se contracte, astfel încât sângele să poată circula eficient, furnizând oxigen și substanțe nutritive organismului și eliminând deșeurile. Funcția vasculară deficitară ar putea duce la probleme precum formarea cheagurilor de sânge, hipertensiunea arterială și accidentul vascular cerebral. Cercetarea a arătat, de asemenea, că toate persoanele care au fumat – cu sau fără nicotină – aveau o saturație scăzută a oxigenului, ceea ce înseamnă că plămânii lor absorbeau probabil mai puțin oxigen. Nabbout a declarat că scopul studiului este de a ajuta autoritățile de reglementare în luarea deciziilor cu privire la care dintre aceste produse ar trebui să rămână pe piață în Statele Unite. Țigările electronice se află pe piață de ani de zile fără reglementări, dar pentru a rămâne acolo, companiile au nevoie de autorizație din partea US Food and Drug Administration, care analizează milioane de cereri de produse. Unii medici obișnuiau să recomande țigările electronice pentru a ajuta oamenii să renunțe la fumat, iar producătorii au prezentat acest argument FDA, însă studiile au arătat că țigările electronice nu ajută oamenii să renunțe la fumat. FDA a autorizat câteva produse de vaping, dar niciunul nu este aprobat în mod specific ca dispozitiv de reducere a riscurilor. Dr. Albert Rizzo, medic-șef al Asociației Americane a Plămânilor, spune că noile cercetări se adaugă la numărul tot mai mare de dovezi care arată că vapatul expune oamenii la mult mai mult decât vapori de apă inofensivi. „Nu știm prea multe despre efectele ingredientelor țigărilor electronice în ceea ce privește efectele asupra plămânilor noștri, efectele asupra vaselor noastre de sânge și, chiar dacă se presupune că există mai puține toxine decât o țigară obișnuită, nu știm care sunt efectele pe termen lung ale acestor modalități. Teste ca acestea continuă să arate că există efecte pe termen scurt”, a declarat Rizzo, care nu a fost implicat în noul studiu. Rizzo a declarat că i s-a părut interesant faptul că atât vapatul cu nicotină, cât și cel fără nicotină au avut efect. „Acest lucru ne spune că ceva din aceste ingrediente cauzează probabil iritarea căilor respiratorii care duce la inflamație, iar inflamația se extinde asupra restului corpului în același mod în care știm că o face poluarea cu particule”, a spus el. Cercetările arată că expunerea la poluarea aerului, cunoscută sub denumirea de poluare cu particule, poate duce la o incidență mai mare a atacurilor de cord și a altor probleme semnificative de sănătate. În cazul în care vapatul afectează în mod semnificativ sănătatea vasculară a cuiva, utilizatorii de țigări electronice ar putea înregistra atunci o creștere a numărului de atacuri de cord, accidente vasculare cerebrale sau probleme legate de fluxul sanguin, a declarat Rizzo. „La Asociația pulmonară, cu siguranță nu vrem ca tinerii care sunt atrași de diferitele arome care sunt pe piață să înceapă să le folosească”, a spus Rizzo.

