Lăsați pe dinafară la discuțiile din Alaska, ucrainenii se tem de o pace injustă

Ei numesc asta „dronocid”: un nou antrenament pentru a face față a ceea ce este acum cea mai mare amenințare la adresa vieții unui soldat ucrainean pe câmpul de luptă – dronele, notează BBC.

Aceste mașini saturează linia frontului și provoacă cel mai mare număr de victime, potrivit Ucrainei. Dacă Donald Trump nu-l poate determina pe Vladimir Putin să accepte un armistițiu la întâlnirea lor din Alaska de vineri, atunci acest antrenament din estul Ucrainei ar putea fi esențial pentru salvarea de vieți omenești pe front.

Pregătirea continuă pentru luptă sugerează că puțini din Ucraina se așteaptă ca acest război să se oprească în curând. Antrenamentul nu este deosebit de sofisticat: apărarea lor este o pușcă. Soldații trec prin exerciții pentru a lovi ținte în mișcare rapidă – trăgând mai întâi de la sol, apoi în mișcare. Ihor, instructorul lor experimentat, le spune oamenilor că o pușcă este în prezent cel mai eficient mijloc de a doborî o dronă de la mică distanță.

Ihor luptă pe frontul de est al Ucrainei din 2014, anul în care Rusia a anexat ilegal Crimeea și a trimis trupe în regiunea Donbas. Indicativul său este „Cuțitașul”. De asemenea, antrenează trupe în lupta corp la corp.

Ihor încearcă să ajute la oprirea avansului rusesc de zece ani. Se înfurie la orice sugestie că Ucraina va trebui să cedeze teritorii ca parte a oricărui „schimb de teritorii”.

„Nici eu, nici camarazii mei nu suntem pregătiți pentru asta”, îmi spune el. Spune că ar prefera să continue lupta până când „ne vom elibera teritoriile”.

Acest lucru nu pare probabil, având în vedere că unele unități ucrainene din linia frontului sunt acum mult sub efective. Un soldat ne-a spus că eforturile reînnoite de a mobiliza mai multe trupe au fost un „dezastru”. Ei știu că sunt încă depășiți numeric și înarmați.

Trupele ucrainene recunosc, de asemenea, că sunt obosite și pierd teren. Este un fapt incontestabil. Dar acest antrenament arată că nu renunță.

Oleksii, unul dintre soldații care își perfecționează abilitățile cu o pușcă, spune că și-a pierdut deja tatăl și prietenii în război.

El recunoaște că „războiul trebuie oprit într-un fel sau altul”. Dar, în ceea ce privește sugestia ca Ucraina să predea mai mult teritoriu Rusiei, el spune: „Nu ar fi sugestia mea, nu-mi place această idee”.

Trupele ucrainene subliniază că Rusia suferă, de asemenea, pierderi mari, suferind aproximativ 1.000 de victime – morți sau răniți – în fiecare zi. Resursele Rusiei se epuizează încetul cu încetul.

Perspectivele de pe front se reflectă în orașele Ucrainei. Civilii suferă, de asemenea, consecințele acestui război mai direct, nu în ultimul rând din cauza recentei intensificări a atacurilor rusești cu rachete și drone în întreaga țară. Luna trecută, Rusia a lansat peste 6.000 de drone asupra Ucrainei. În iulie 2024, această cifră era mult mai mică – puțin peste 400.

Pe străzile capitalei Kiev, nu există nicio îndoială că își doresc să vadă sfârșitul războiului. „Dacă nu ne oprim, vom pierde și mai mult teritoriu și oameni”, spune Oleksandr. El folosește analogia jocurilor de noroc într-un cazinou: „Cu cât joci mai mult, cu atât pierzi mai mult”.

Volodimir, un alt trecător, este pesimist în privința perspectivei discuțiilor dintre președinții Trump și Putin. El consideră că Ucraina va trebui probabil să cedeze mai mult teritoriu în schimbul unui armistițiu. „Nu avem resursele”, spune el. „Toți băieții noștri sunt în rai sau în spital.”

Președintele Zelenski și-a exprimat deja frustrarea că vocea Ucrainei nu va fi auzită în Alaska. De asemenea, a precizat că nu va ceda teritoriul ucrainean. „Nu este proprietatea mea privată”, a spus el la începutul acestei săptămâni. Dar unele sondaje recente sugerează că mai mulți ucraineni sunt resemnați cu faptul că ar putea fi nevoiți să sacrifice pământ pentru pace.

Concluzia este însă că puțini cred că Rusia își dorește cu adevărat pacea. Oleksandr Merezhko, deputat și președinte al Comisiei pentru Afaceri Externe a Ucrainei, consideră că întâlnirea din Alaska este doar o cascadorie de PR pentru președintele Putin.

„Putin nu are nicio dorință de a ajunge la un compromis”, spune Merezhko. „El crede că câștigă războiul. Nu va ceda.”

Merezhko respinge, de asemenea, sugestia președintelui Trump conform căreia Ucraina va trebui să „semneze ceva”.

„Absolut nu”, spune el. „Nu cred că vreun acord care duce la distrugerea noastră poate fi impus Ucrainei.” El spune că este greșit atât moral, cât și legal să sacrifici casele oamenilor pentru pace.

Dar mulți ucraineni și-au pierdut deja casele și viața. Potrivit ONU, peste 13.000 de civili au fost uciși în țară, în timp ce 3,5 milioane de ucraineni au fost forțați să-și părăsească locuințele.

Peste 500 dintre aceste persoane strămutate locuiesc acum într-un sat temporar, chiar lângă capitală. Noile lor case sunt containere metalice, în loc de cărămizi și mortar. Mulți sunt vârstnici care au fugit de luptele din Est. Există o mică zonă de joacă pentru copiii care probabil nu vor mai vedea niciodată orașele și satele în care s-au născut. Vechile lor case sunt acum în teritoriu ocupat.

Fața lui Hennadii, în vârstă de 78 de ani, se umple de lacrimi când îmi spune că nu crede că va mai vedea vreodată mormântul mamei sale. Îmi spune că încă îi este dor de ceea ce a trebuit să lase în urmă. „Îmi plăcea să pescuiesc acolo, aveam o mică parcelă de pământ, strugurii mei și nucul meu”, spune el. „Și acum nu există.”

Nimeni cu care vorbim aici nu exprimă prea multă încredere în discuțiile dintre președinții Trump și Putin. „Sper cu adevărat că va exista ceva bun după acele discuții, dar nu am prea multe speranțe”, spune Valeria, o studentă de 18 ani a cărei familie și-a pierdut casa.

Însă Valentina, în vârstă de 78 de ani, este mai sfidătoare. Soțul ei a fost ucis de o rachetă rusească. „Acesta este pământul nostru și poporul nostru moare pentru el”, spune ea. „Cum putem renunța la el? În niciun caz.”

În Alaska, președinții Trump și Putin vor vorbi despre viitorul Ucrainei – fără reprezentare ucraineană și peste capetele lor.

Ucraina poate pierde treptat acest război, dar încă nu a fost învinsă. Acest lucru face mai dificil pentru oricine altcineva să impună o pace pe care nu o poate accepta.



