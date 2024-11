Veniturile magazinelor online din România s-au majorat cu 18%, de Black Friday (platformă)

Numărul comenzilor înregistrate de magazinele online din România, cu ocazia “Black Friday”, a crescut cu 5% în acest an, comparativ cu ediţia din 2023, în timp ce veniturile s-au majorat cu 18%, arată o analiză de specialitate, publicată miercuri.Potrivit MerchantPro, platformă SaaS pentru eCommerce, ce a avut la bază datele colectate dintr-un eşantion de aproximativ o mie de magazine online locale, valoarea medie a coşului de cumpărături a crescut cu 12%, ceea ce indică o disponibilitate sporită a consumatorilor de a investi în produse de calitate.

“Acest fenomen de extindere a perioadei de reduceri a fost observat şi anul trecut, însă în 2024 modelul de Black Week s-a conturat ca o strategie eficientă pentru tot mai mulţi comercianţi, care au început reducerile din timp şi le-au continuat până luni, de Cyber Monday. Tendinţa reflectă o adaptare crescută a consumatorilor la reducerile pe parcursul întregii săptămâni şi o abordare mai echilibrată a achiziţiilor, ceea ce a condus la un volum de comenzi şi venituri mai mare faţă de anii anteriori”, se precizează în raport.În ziua de “Black Friday” propriu-zisă, vineri, 8 noiembrie 2024, numărul tranzacţiilor a stagnat, dar valoarea medie a coşului a urcat cu 24%, reflectând o atenţie mai mare a cumpărătorilor către produse premium. După această zi, duminică, pe 10 noiembrie, numărul tranzacţiilor a fost cu doar 15% sub cel de vineri, un raport-record pentru o zi din “săptămâna neagră” în comparaţie cu vârful înregistrat în ziua tradiţională de “Black Friday”. Valoarea coşului mediu, la nivel de săptămână, a fost în acest an de 64 de euro, faţă de 57 de euro, cu un an în urmă. Strict, pe 8 noiembrie, valoarea medie s-a situat la 73 de euro, cu 24% mai mare faţă de nivelul de anul trecut. Cea mai mare comandă înregistrată de magazinele din platforma MerchantPro a fost în valoare de 30.000 de euro, într-un magazin online B2B.MerchantPro este un proiect al companiei ShopMania Net, care se adresează antreprenorilor din eCommerce din România şi Europa, prin funcţionalităţi de eCommerce, servicii profesioniste de suport şi soluţii personalizate, adaptate necesităţilor specific de dezvoltare.

