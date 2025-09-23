Verdict dur pentru ofițeri de poliție implicați în mită: restricții și amenzi usturătoare

Mai mulți ofițeri de poliție din Chișinău au fost condamnați pentru corupție, după ce instanța a constatat că au cerut și primit mită în exercitarea atribuțiilor de serviciu.

Judecătorii au decis sancțiuni severe: amenzi consistente, interdicția de a ocupa funcții publice pentru o perioadă determinată și limitări suplimentare legate de dreptul de a activa în instituții de forță.

Decizia vine ca parte a efortului de a transmite un semnal ferm în societate: abuzurile din interiorul forțelor de ordine nu vor mai fi tolerate. Autoritățile spun că aplicarea unor pedepse exemplare este singura cale de a restaura încrederea publică în instituțiile statului.

Avocații inculpaților au anunțat că vor ataca hotărârea în apel, invocând lipsa de probe concludente și proceduri care ar fi putut influența imparțialitatea procesului.

Cu toate acestea, verdictul arată clar că instanțele încep să adopte o linie mai dură împotriva corupției instituționale, inclusiv în structurile care ar trebui să fie garantul respectării legii.

Cazul scoate la iveală și nevoia unor mecanisme interne mai puternice de control și prevenție, astfel încât funcționarii corupți să fie identificați și eliminați înainte de a compromite integritatea întregului sistem.