Veronica Moraru ar vrea o pauză de la ministerul Justiției

Ministra Justiției, Veronica Mihailov-Moraru, a evitat să spună clar dacă va face parte din noul Guvern, dar a menționat că actualul context politic reprezintă un moment decisiv pentru Republica Moldova.

Întrebată dacă ar avea putere să meargă într-un nou mandat, Mihailov-Moraru a declarat că ar fi nevoie de o pauză, însă a subliniat importanța implicării colective.

„Greu de spus, de aceea și spuneam că ar fi necesar, de fapt, și o mică pauză pentru a recupera puterile. Dar știți cum vine în viața fiecărui om, vine la un moment dat necesitatea ca să contribuie pentru bine și pentru interesul public. Deci nu contează formatul, contează cu toții să depunem numărul”, a spus ministra, în cadrul unei emisiuni la Radio Moldova.

Potrivit ei, Republica Moldova intră „după aceste alegeri într-o nouă etapă”, una în care succesul va depinde de efortul comun.

„Nu contează în ce funcție ne aflăm, este chiar o responsabilitate colectivă, fiindcă Republica Moldova deja intră după aceste alegeri într-o nouă etapă, o etapă în care depinde de noi dacă ne facem foarte bine temele pe acasă. O asemenea conjunctură favorabilă noi nu am mai avut-o niciodată”, a adăugat Veronica Mihailov-Moraru.