Un pește toxic care a ucis 27 de oameni a invadat Marea Mediterană. Grecia, în alertă

O specie invazivă de pește toxic, cunoscută drept „peștele iepure”, se răspândește tot mai mult în estul Mării Mediterane, inclusiv în apele Greciei, frecventate în sezonul estival de numeroși turiști.

Este vorba despre specia Lagocephalus sceleratus, considerată periculoasă atât pentru ecosistemele marine, cât și pentru sănătatea oamenilor.

Potrivit presei din regiune, peștele a fost asociat, în ultimii 20 de ani, cu 198 de incidente în estul Mediteranei. Dintre acestea, 28 au fost atacuri asupra oamenilor, iar 27 de cazuri s-au soldat cu deces, după consumul accidental al peștelui.

Europarlamentarul grec Sakis Arnautoglu a cerut intervenția urgentă a Comisiei Europene, avertizând că fenomenul poate deveni o amenințare pentru viețile oamenilor, dar și pentru turismul și pescuitul din Grecia.

Pentru a limita răspândirea speciei, autoritățile elene au anunțat un program prin care pescarii ar urma să primească șase euro pentru fiecare kilogram de Lagocephalus capturat. Un program similar a fost aplicat în Cipru, unde au fost scoase din ape 125 de tone de pește.

Specia a fost observată pentru prima dată în sudul Mării Egee în anul 2005, iar între timp s-a extins spre nord, ajungând inclusiv în zone apropiate de Atena.

Pericolul principal este tetrodotoxina, o neurotoxină extrem de puternică. Aceasta poate provoca amorțeală, slăbiciune musculară, paralizie, insuficiență respiratorie și deces. Toxina nu dispare prin gătire, congelare sau alte metode obișnuite de preparare, iar în caz de intoxicație este necesară intervenția medicală de urgență.

Peștele poate fi periculos și prin mușcătură, având dinți puternici și ascuțiți. Au fost raportate răni grave, inclusiv cazuri de amputare a degetelor. Riscul este mai mare vara și în perioada de reproducere, când specia poate deveni mai agresivă.

Autoritățile recomandă turiștilor, înotătorilor, scafandrilor și pescarilor să evite contactul direct cu acest pește și să nu încerce să-l prindă cu mâinile goale.

Lagocephalus sceleratus poate fi recunoscut după corpul alungit, capul lat, dinții puternici și capacitatea de a se umfla atunci când se simte amenințat.