VIDEO. A îngenunchiat și a pupat pământul. Momentul în care luptătorii ucraineni, eliberați în schimbul cumnatului lui Putin, sunt întâmpinați pe teritoriul Ucrainei

Lacrimi, îmbrățișări și mulțumiri în ochii miliatrilor ucraineni care se întorc pe teritoriul Ucrainei. Recent,k președintele Ucrainei, a anunțat un schimb de prizonieri, fiind cel mai mare de la începutul războiului. 215 de prizonieri de război, printre care și 108 soldați ai Batalionului Azov, au fost eliberați în schimbul cumnatului lui Putin, Victor Medviciuk, acuzat de trădare, transmite BBC.

Unul din militari chiar s-a pus în genunchi și a pupat pământul: „Într-adevăr, cel mai bun pământ pe lume”.

We are liberating not only Ukrainian territory. We are also returning our people home. Heroes whose courage inspired the whole world are free. Even on a day like this we remember those who are still held in captivity by the occupiers. We wait. We believe. They too will be freed. pic.twitter.com/MSUGOxMcmw

— Defense of Ukraine (@DefenceU) September 21, 2022