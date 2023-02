VIDEO. Agitație la Kremlin înainte de discursul lui Putin. O coloană de mașini blindate, filmată în toiul nopții

O coloana de mașini blindate a fost filmată în timp ce se îndrepta spre Kremlin, în jurul orei locale 1:00, conform imaginilor postate de corespondentul special al Kyiv Post, Jason Jay Smart. Menționăm că Vladimir Putin va rosti astăzi un discurs în fața națiunii. Acesta vine cu trei zile înainte de împlinirea unui an de la declanșarea războiului în Ucraina.

Coloana blindată a președintelui rus Vladimir Putin a fost observată îndreptându-se în mare viteză spre Kremlin cu doar câteva ore înainte de discursul său în fața Adunării Federale a Rusiei pentru a marca aniversarea unui an de la invazia Ucrainei. Imaginile au fost postate pe rețelele sociale, iar corespondentul Kyiv Post însoțește imaginile cu mesajul ”Acest lucru este extrem de neobișnuit”, transmite Digi24.ro.

⚡️⚡️⚡️ Pro-Moscow news sources are reporting that at around 01:00 am (Moscow time), Pres. Vladimir Putin’s motorcade was seen rushing towards the Kremlin.

This is highly unusual for Putin but could be related to his “big speech” in several hours. pic.twitter.com/rAvsLNnmZ0

— Jason Jay Smart (@officejjsmart) February 20, 2023