VIDEO/ Alexandr Stoianoglo, pe banca acuzațiilor, iar Viorel Morari, parte vătămată

Vineri, Judecătoria Chişinău a început examinarea celui de al doilea dosar penal pe numele procurorului general suspendat, Alexandr Stoianoglo, care a fost trimis în instanţă. Astfel, inculpatului i se incriminează divulgarea datelor urmăririi penale şi articolul privind inviolabilitatea vieții personale, pentru că a făcut publice discuțiile dintre fostul șef al Procuraturii Anticorupție, Viorel Morari, și fostul ambasador al UE la Chișinău, Peter Michalko.

Instanţa a dispus amânarea şedinţei de judecată la solicitarea avocatului inculpatului. Apărătorul a anunţat în prealabil instanţa că nu poate să facă act de prezenţă pentru că este plecat peste hotare. Procurorul pe caz, Vasile Plevan, inculpatul şi partea vătămată au declarat că este imposibil ca şedinţa să se desfăşoare în lipsa apărătorului, transmite Anticoruptie.md.

Următoarea şedinţă a fost programată pentru data de 27 septembrie. Preşedinta completului de judecată, Natalia Patraşcu, a explicat motivul amânării îndelungate prin începerea perioadei vacanţelor.

Alexandr Stoianoglo a declarat că pledează nevinovat şi că ar fi vorba de un dosar politic.

„Nu este o premieră când procurorului general i se intentează ceva. N-o să găsiţi nicio persoană în Republica Moldova învinuită pe aşa articol. Învinuirea care mi se aduce reprezintă un abuz. Este o comandă politică. Eu am prezentat informaţii de interes public. Nu am încălcat nimic. Există legislaţia CEDO, care prevede că funcţionarul public nu are dreptul, dar obligaţia de a prezenta informaţia de interes public”, a declarat Stoianoglo.

Viorel Morari a declarat că învinuirile aduse lui Stoianoglo sunt întemeiate, deşi nu se simte bine în postura de parte vătămată.

„Fiind în funcţia de procuror general, nu a fost în drept să răspândească informaţii din telefonul meu personal. Discuţiile pe care le-am avut cu ambasadorul se încadrau perfect în obligaţiunile mele de serviciu. În plus, exista hotărârea Parlamentului că statul este capturat. Ca şef al Procuraturii Anticorupţie, am avut obligaţia să arăt transparenţa instituţiei şi nu este vorba de o influenţă din afară. Eu îmi asum orice discuţie pe care am avut-o şi vă asigur că nu a fost încălcată legea”, a declarat Morari.

De asemenea, fostul şef al Procuraturii Anticorupţie a mai comunicat că a fost recunoscut ca parte civilă în dosarul respectiv şi pretinde de la Alexandr Stoianoglo despăgubiri de 50.000 de lei.

În gestiunea Judecătorie Chişinău se mai află un dosar penal pe numele lui Alexandr Stoianoglo, în care este acuzat de abuz în serviciu. De asemenea, PA continuă investigaţiile în alt dosar, în care procurorul general suspendat este învinuit pe mai multe capete de acuzare, inclusiv acţiuni de corupţie.