VIDEO/ „Am reușit domnule Președinte. I-am alungat pe invadatori!” Un batalion ucrainean a ajuns la granița cu Rusia în Harkov

Război în Ucraina, ziua 82. Ministerul ucrainean al Apărării a anunţat că Forţele de apărare teritorială ale Ucrainei din oraşul Harkov au ajuns la frontiera de stat a Federaţiei Ruse. Batalionul 227 din cadrul Brigăzii a 217-a a respins ocupanţii înapoi în Rusia, conform unui comunicat al Ministerului Apărării de la Kiev, care a postat şi o înregistrare video în care responsabili militari ucraineni îi raportează despre acest succes liderului ucrainean Volodimir Zelenski şi comandantului armatei ucrainene, Valeri Zalujnîi.

Duminică, Guvernatorul regiunii Harkov a scris pe Telegram că trupele ucrainene care apără Harkovul au ajuns la granița de stat cu Rusia, potrivit Reuters. Agenţia Reuters a nu putut verifica în mod independent afirmaţiile făcute de guvernatorul regiunii, Oleg Sinegubov. Nu este clar câţi militari ucraineni au ajuns la granița cu Rusia și locul exact unde au ajuns.

Armata ucreaineană a reluat controlul asupra teritoriului din nord-estul ţării, împingând forțele ruse departe de Harkov, al doilea oraș ca mărime din Ucraina.

O înregistrare video postată de ucraineni pe Telegram arată un grup de soldaţi lângă un stâlp de marcaj de graniţa cu Rusia, cărat şi instalat de ei: ”Batalionul 227 al Brigăzii 127 a Forțelor de Apărare Teritorială ale Forțelor Armate Ucrainene din Harkov i-a alungat pe ruși și a ajuns la granița de stat”, scrie canalul ТРУХА pe Twitter. Soldaţii îi transmit în video preşedintelui Volodimir Zelenski ”misiune îndeplinită”.

„Domnule președinte! Comandantul șef al Forţelor armate ale Ucrainei! Raportez că astăzi, pe 15 aprilie, batalionul 227 al Brigăzii 127 de Apărare Teritorială a ajuns la linia de demarcație, la granița cu Federația Rusă – țara invadatoare. Am reușit, Domnule Președinte! Noi suntem aici!” este mesajul transmis de soldaţi în înregistrare.

De asemenea, imaginile au fost postate şi de Ministerul Apărării din Ucraina, cu îndemnul: ”Împreună pentru victorie!”.

Ucrainenii au respins 17 atacuri ruseşti şi a distrus şi tehnică militară rusească în ultimele 24 de ore

Forţele ruse şi-au intensificat acţiunile în direcţia Donbas, încercând să ia cu asalt poziţiile armatei ucrainene, care a respins 17 atacuri ruseşti şi a distrus şi tehnică militară rusească în ultimele 24 de ore, menţionează luni Statul Major al forţelor armate ucrainene în buletinul său zilnic cu privire la situaţia de pe front, potrivit agenţiei de presă Ukrinform.

Ocupanţii ruși încearcă să nu permită armatei ucrainene să avanseze spre graniţa de stat a Federaţiei Ruse, conform documentului citat. Pe direcţiile Volîn şi Polesie, forţele ruse nu au întreprins acţiuni semnificative, se menţionează în acelaşi raport.

În direcţia Siverski, forţele ruse din regiunile Briansk şi Kursk au întărit controlul asupra unui tronson al frontierei de stat ruse şi încearcă, prin acţiunile lor, să menţină aici unităţi ale armatei ucrainene pentru a nu fi transferate ca rezervă în Donbas.

În direcţia Doneţk, trupele ruse au deschis focul asupra poziţiilor ucrainene din toate tipurile de arme pe care le-au avut la dispoziţie, inclusiv aviaţia. Artileria grea a vizat obiective ale infrastructurii civile în localităţile Dolghenki, Russkie Tişki, Ternovaia şi Petrovka. Cu ajutorul unor drone de tipul Orlan-10, ocupanţii au efectuat recunoaşteri aeriene în zona Izium, indică Statul Major al armatei ucrainene în buletinul său.

De altfel, forţele armate ucrainene au lansat o contraofensivă în direcţia Izium, cel mai fierbinte punct din regiunea Harkov, relatează postul de televiziune ucrainean TSN. Dacă la Slaviansk persistă încă acalmia, în direcţiile Limansk, Bahmuţk şi Kurahovsk forţele ruse îşi continuă ofensiva, iar la Avdeevka acestea au fost nevoite să se retragă pe poziţiile ocupate anterior după confruntări cu armata ucraineană. Nu s-au înregistrat lupte intense nici la Severodoneţk şi Novopavlovsk, unde forţele ruse s-au limitat la tiruri sporadic asupra poziţiilor ucrainene, potrivit TSN.

