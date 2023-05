VIDEO. Apel public inedit la televiziunea rusă: „Trebuie să alegem pe altcineva, nu pe Putin”

Boris Nadejdin, un fost deputat liberal, a declarat pe canalul NTV deținut de Gazprom că Vladimir Putin trebuie schimbat la următoarele alegeri, relatează Newsweek și Hotnews.

În cadrul unei discuției, Nadejdin, care s-a opus invaziei Ucrainei de către Putin, a spus că sub actualul regim politic din Rusia, „nu avem nicio cale să ne întoarcem în Europa”.

„Trebuie pur și simplu să alegem un guvern diferit care încheie această poveste cu Ucraina și să să construiască o relație normală cu țările europene”, a declarat acesta la emisiunea de la NTV, unul dintre cele trei canale principale de stat.

Ivan Trușkin, unul dintre prezentatori, a încercat să-l întrerupă. „Mă așteptam să spui toate acestea, cuvânt cu cuvânt”, adăugând că părerile lui sunt „plictisitoare”.

Nedescurajat, Nadejdin a mai adăugat că în 2024 vor avea loc alegeri prezidențiale în Rusia și că „trebuie să alegem pe altcineva, și nu pe Putin. Totul va fi bine atunci”.

Spectacular that something as audacious as this is being aired on NTV, 🇷🇺 state-prop TV:

Nadezhdin: “And everything will go back to normal. The presidential elections are next year. We just need to elect someone other than Putin and all will be well.” 🤌🏽

pic.twitter.com/f1Wf5Ydvsp

— Sergey Vasiliev (@sevslv) May 27, 2023