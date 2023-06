VIDEO. Armata lui Putin anunţă că a capturat, pentru prima oară pe frontul din Ucraina, tancuri germane de tip Leopard şi blindate americane de tip Bradley, în regiunea Zaporojie

Armata rusă anunţă marţi, 13 iunie, şi prezintă înregistrări video ca dovadă că a capturat, pentru prima oară pe frontul din Ucraina, tancuri de fabricaţie germană de tip Leopard şi blindate de fabricaţie americană de tip Bradley, livrate Kievului de către Occident în vederea unei contraofensive, relatează AFP și News.ro.

”Tancuri (de tip) Leopard şi vehicule de luptă de infanterie (de tip) Bradley. Acum sunt trofeele noastre”, anunţă într-o postare pe Telegram Ministerul rus al Apărării.

#Russia‘s Defence Ministry released video footage of what it claims as Leopard tanks and Bradley Vehicles that were captured from Ukranian forces in Zaporizhzhia. pic.twitter.com/z6uHsN7Jcg

— Guy Elster (@guyelster) June 13, 2023