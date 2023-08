VIDEO. Armata Ucrainei a eliberat o redută puternică din drumul către Mariupol. Comandant rus: ”Întăririle promise nu au mai sosit”

Ofensiva ucraineană pare să ia avânt. Mai multe localități din sudul țării au fost eliberate, iar trupele Kievului luptă deja în localități aflate pe linia principală de apărare a rușilor.

Armata ucraineană a înregistrat câteva victorii importante în ultimele zile. Localitatea Urojaine a fost eliberată, iar elemente ale unităților ucrainene au fost observate în centrul orașului Robotîne, unul dintre punctele fortificate din linia principală de apărare rusă.

Hanna Maliar, ministrul ucrainean adjunct al apărării, a anunțat că apărătorii ucraineni au eliberat satul Urojaine din regiunea Donețk.

„Urojaine a fost eliberat. Apărătorii noștri își consolidează pozițiile. Ofensiva continuă”, se arată în mesajul Ministerului Apărării.

The Ukrainian MoD released two spectacular videos, showing surviving Russian troops fleeing from Urozhaine.

It is absolute carnage because those Russians have no armored vehicles, no vehicles at all and flee in broad daylight on an open road and fields. The 2nd video is even… pic.twitter.com/69ap1T4dLs

— (((Tendar))) (@Tendar) August 13, 2023