VIDEO: Atac masiv cu drone în Odesa: Cum s-au văzut din România bombardamentele rusești

Rusia a lansat un „atac masiv cu drone” asupra regiunii Odesa din sudul Ucrainei, rănind o persoană și provocând un incendiu de amploare la o instalație de combustibil și energie, a anunțat miercuri Serviciul de Urgență de Stat al Ucrainei.

„În urma loviturilor, un incendiu de amploare a izbucnit la o instalație de infrastructură de combustibil și energie”, a anunțat Serviciul pe Telegram.

Administrația districtului Izmail din regiunea Odesa a scris pe rețelele de socializare că infrastructura portuară din oraș a fost avariată. Izmail este peste Dunăre de localitatea românească Plauru.

Mai multe grupuri de drone au venit spre Odesa pe deasupra Mării Negre, potrivit Forțelor Aeriene Ucrainene, care au spus că rușii au lansat și o rachetă balistică spre această regiune.

Mesaj Ro-Alert în România

Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă al României a transmis, în noaptea de marţi spre miercuri, un nou mesaj Ro-Alert pentru zona de nord a judeţului Tulcea, pe fondul războiului din Ucraina, scrie Agerpres.

Prin mesajul Ro-Alert, populaţia a fost avertizată cu privire la faptul că există posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian şi a fost îndemnată să adopte măsuri de protecţie, durata alarmei aeriene fiind de circa 90 de minute.

„În urma alertei aeriene au fost înregistrate şase apeluri la numărul unic de urgenţă 112, fiind solicitate informaţii suplimentare. Oamenii nu ştiau de ce se aud bubuituri”, a precizat purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Delta, Cristina Profir.

De altfel, pe reţelele sociale, mai multe persoane au reacţionat la postarea privind alerta extremă anunţată de autorităţi şi au semnalat că zgomotele „se aud şi se simt destul de tare“”, iar unii au postat pe rețelele de socializare imagini care arată că explozii de amploare peste Dunăre, unde dronele rusești loveau teritoriul ucrainean.

Cum s-au văzut din România loviturile rusești de peste graniță:

Au fost ridicate două avioane Typhoon germane

În noaptea de marți spre miercuri, două aeronave Typhoon aparținând Forțelor Aeriene Germane, dislocate la Baza 57 Aeriană „Mihail Kogălniceanu” pentru executarea misiunilor de poliție aeriană întărită, au fost ridicate în aer pentru a monitoriza situația aeriană în zona de frontieră cu Ucraina, în nordul județului Tulcea, anunță MApN

Sistemul de supraveghere aeriană al Ministerului Apărării Naționale a identificat grupuri de drone lansate de Federația Rusă, care au atacat porturile ucrainene de la Dunăre, potrivit ministerului

Pe timpul misiunii nu au fost înregistrate pătrunderi ale unor vehicule aeriene în spațiul aerian național, iar aeronavele au revenit la bază și au aterizat în siguranță la ora 01:10, a mai precizat MApN.

Over the past hour, around 20+ Russian drones targeted the Ukrainian city of Izmail, with many reportedly hitting their targets. The port came under intense fire too.



Residents on the Romanian side began filming the incident, and authorities issued a Ro-Alert warning due to the… pic.twitter.com/x37FTd3wnT — GeoInsider (@InsiderGeo) August 19, 2025