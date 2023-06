VIDEO. Atacul care a scos Moscova din minți: Cel puțin două rachete au lovit podul considerat „Poarta către Crimeea”

Pe rețelele de socializare a apărut o înregistrare video cu momentul în care două rachete lovesc podul Chongar care leagă părțile controlate de Rusia din regiunea Herson de peninsula Crimeea, o lovitură care a stârnit furia oficialilor ruși, potrivit Hotnews.

Autoritățile de ocupație ruse din ambele regiuni aflate în sudul Ucrainei au anunțat joi dimineața, 22 iunie, că ucrainenii au lovit cu rachete podul Chongar, supranumit „poarta către Crimeea”, forțând redirecționarea traficului pe o altă rută. Vladimir Saldo, așa-zisul guvernator numit de ruși la conducerea teritoriilor pe care le controlează în regiunea Herson, a declarat că șoseaua a fost avariată, dar că nu au fost înregistrate victime.

De asemenea, acesta a declarat că este probabil ca rachete Storm Shadow să fi fost folosite pentru atac.

Judecând după forma rachetelor și viteza cu care acestea se deplasează, înregistrarea video apărută joi noaptea pe rețelele de socializare pare să confirme că podul a fost lovit într-adevăr de rachete Storm Shadow pe care Ucraina le-a primit din partea Marii Britanii luna trecută, potrivit sursei citate.

A video of the attack on the #Chongar bridge appeared. pic.twitter.com/m0FgupBP7b

— NEXTA (@nexta_tv) June 22, 2023