Ucrainenii au atacat cu rachete un pod care leagă regiunea Herson de Crimeea (Foto)

Forţele ucrainene au efectuat un atac cu rachete asupra unui pod care leagă regiunea ucraineană Herson de Crimeea, au declarat oficiali numiţi de Rusia din ambele regiuni, potrivit Reuters.

Podul Ciongar leagă părţile controlate de Rusia din regiunea Herson de peninsula Crimeea.

Vladimir Saldo, guvernatorul numit de Rusia în Herson, a declarat că podul a fost probabil atacat cu rachete Storm Shadow, care au avariat şoseaua, iar traficul a fost deviat pe o altă rută.

Deocamdată, nu au fost raportate victime.

La rândul său, guvernatorul Crimeei, Serghei Aksionov, a declarat că specialiştii examinează podul pentru a stabili când va putea fi reluat traficul pe pod.

The occupying authorities of #Crimea report about a strike on the Chongarsky bridge by the Armed Forces of #Ukraine.

Collaborator Saldo said that on the border of the Kherson region with the Crimea, Storm Shadow missiles damaged several bridges. pic.twitter.com/IQ7dLmHOdq

— NEXTA (@nexta_tv) June 22, 2023