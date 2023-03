VIDEO. Bătaie între deputaţi în Parlamentul Georgiei, din cauza unei legi de inspiraţie rusă

Parlamentarii georgieni s-au luat la bătaie, luni, în timpul dezbaterilor dintr-o comisie parlamentară ce discuta despre un proiect de lege referitor la ”agenţii străini”, despre care criticii spun că are drept model legislaţia draconică din Rusia vecină, în timp ce în faţa Legislativului au loc proteste.

O înregistrare video arată o încăierare scurtă, dar violentă, între deputaţi, după ce preşedintele Comisiei pentru afaceri juridice a camerei a părut să-l lovească pe liderul partidului de opoziţie Mişcarea Naţională Unită, care se opune proiectului de lege.

Între timp, în faţa Parlamentului, continuă protestele împotriva legii, potrivit imaginilor transmise de reţeaua NEXTA.

Protests against the adoption of the law on „foreign agents” continue in #Georgia. Deputies fought in the parliament during disputes.

Earlier, former Georgian President Mikheil Saakashvili told that Georgian oligarch Bidzina Ivanishvili was surrendering the country to Russia. pic.twitter.com/d9wW5l7WXi

— NEXTA (@nexta_tv) March 6, 2023