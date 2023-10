VIDEO. Bombardamente ”masive” de artilerie la Avdiivka, pe care ruşii ”încearcă să o încercuiască”, în timpul primei vizite a lui Zelenski în România. Situaţia s-a ”agravat rapid”

Oraşul Avdiivka, situat în estul Ucrainei, este de marţi dimineaţa ţinta unor bombardamente ”masive” ale forţelor ruseşti, care ”încearcă să încercuiască” oraşul, declară şeful Administraţiei Militare din Avdiivka, Vitali Barabas, în timp ce preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, se află în prima vizită la Bucureşti de la începutul războiului, relatează News.ro.

”Ruşii lovesc masiv cu artileria, de la ora (locală) 8.00 (şi ora României), fără întrerupere până acum (…). Inamicul încearcă să încercuiască oraşul”, declară marţi după prânz AFP Vitali Barabas.

El evocă o situaţia care s-a ”agravat rapid”.

27 DIN 36 DE DRONE DOBORÂTE

Kievul anunţă că a doborât 27 de drone într-un atac vizînd sudul Ucrainei, lansat în timpul nopţii de luni spre marţi de către Rusia, care efectuează în fiecare noaptea bombardamente.

Forţele ucrainene au distrus ”27 de (drone de tip) Shahed-131/136”, drone de fabricaţie iraniană, în ”regiunie Odesa, Mîkolaiv ţio Herson”, au anunţat marţi dimineaţa, pe Telegram, Forţele Aeriene ucrainene.

În total, Moscova a lansat 36 de drone de la Capul Ceauda, în estul Peninsulei Crimeea, anexată de Rusia în 2014, potrivit aceleiaşi surse.

Armata rusă, care a invadat Ucraina în februarie 2022, atacă aproape în fiecare noapte diverse regiuni ucrainene cu drone şi rachete.

În septembrie, Moscova a folosit peste 500 de drone de tip Shahed împotriva Ucrainei, potrivit grupului ucrainean de consultanţă Defense Express, care preconizează o recurgere şi mai puternică a Moscovei la aceste dispozitive ieftine, care epuizează apărarea aeriană ucraineană.

Occidentul a furnizat Ucrainei sisteme antiaeriene – inclusiv puternica bateria americană Patriot -, însă acestea nu acoperă tot teritoriul acestei ţări vaste şi nu interceptează întotdeauna toate dronele şi rachetele ruseşti.

Ucraina desfăşoară, în paralel, propriile atacuri cu dronă şi bombardamente, care au devenit aproape zilnice, vizând ţinte în Rusia.

ZELENSKI LA BUCUREŞTI, LA DISCUŢII CU IOHANNIS

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunţat marţi că a sosit în România, la discuţii cu omologul său român Klaus Iohannis.

President Zelensky: "Today, we held substantive and fruitful talks with Mr. President of Romania. I would like to emphasize the agreement on strategic partnership between Ukraine and Romania – we are ready to build this level of relations. We have signed a bilateral declaration… pic.twitter.com/HAfiaz7laB

— Dénes Törteli 🇪🇺🇭🇺🇺🇦 (@DenesTorteli) October 10, 2023