VIDEO. Cinci sate evacuate pe Insula spaniolă Tenerife, în urma unui incendiu de pădure ”scăpat de sub control”. Autorităţile locale au închis drumurile către munţi

Aproximativ 250 de pompieri luptau împotriva unui incendiu de pădure ”scăpat de sub control”, care a ars 1.800 de hectare de terenuri, potrivit unui oficial local, pe Insula spaniolă Tenerife, care condus la închiderea drumurilor şi evcuarea a cinci sate, potrivit autorităţilor spaniole, relatează News.ro.

Acest incendiu, care a izbucnit marţi seara, a devastat o zonă împădurită şi râpe în nordul insulei, care face parte din arhipelagul Canare, la Oceanul Atlantic.

Emergency crews battled a wildfire that broke out on the Spanish island of Tenerife. As the fire spread, authorities ordered the evacuation of five villages and cut off access to the forest surrounding the Mount Teide volcano, Spain's highest peak https://t.co/s2i4ugmF6F pic.twitter.com/NqSRx54xcs — Reuters (@Reuters) August 16, 2023

”Incendiul a scăpat de sub control. Scenariul nu este deloc pozitiv”, a avertizat miercuri seara, într-o conferinţă de presă, la Tenerife, şeful Guvernului regional, Fernando Clavijo.

”Obiectivul nostru este ca focul să nu mai câştige teren. A fost o zi foarte dificilă”, a declarat el.

Aproximativ 250 de pompieri şi 13 avioane şi elicoptere – inclusiv trei aeronave trimise de Spania continentală – au acţionat să stingă incendiul într-o zonă greu accesibilă, a anunţat Fernando Clavijo.

Aproximativ 1.800 de hectare au fost făcute scrum, anunţă el.

Satele Arrate, Chivisaya, Media Montana, Ajafona şi Las Lagunetas au fost evacuate miercuri, ca măsură de precauţie, din cauza unui fum gros.

Some scary scenes coming out of Tenerife in the Canary Islands, Spain as an out-of-control wildfire continues to grow. The fire is now exhibiting extreme fire behaviour due to very dry conditions. A mandatory evacuation is in effect for villages threatened by the wildfire. pic.twitter.com/WYvbdhKRLw — Debbie_banks (@Debbie_banks30) August 17, 2023

Autorităţile locale au închis drumurile către munţi, în nord-estul insulei.

”Cerempopulaţiei să respecte toate aceste baraje”, a îndemnat şeful departamentului Protecţiei Civile din arhipelag, Montserrat Roman.

Incendiul are loc în urma unui val de caniculă în Canare, care a cauzat secetă în multe zone şi a crescut riscul unor incendii de pădure.

Potrivit unor cercetători, fenomele meteorologice extreme s-au intensificat din cauza înălzirii globale. Caniculele riscă să fie mai frecvente şi mai intense, iar impactul lor mai amplu.

