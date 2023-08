VIDEO. Continuă protestele în cea mai „rebelă” republică din Rusia. Oamenii, furioși că n-au avut apă toată vara, au blocat principala autostradă

Locuitorii din republica rusească Daghestan, din sudul Rusiei, au ieșit în stradă și au blocat principala autostradă federală, în semn de protest față de lipsa apei potabile pe parcursul verii, a transmis presa locală, citată de The Moscow Times.

Traficul a fost blocat complet în satul Karaman 2, aflat chiar de-alungul autostrăzii care conectează capitala Daghestanului, Mahahkala, de orașul Astrahan, așa cum se vede în imaginile video publicate de site-ul independent de știri RusNews.

Residents of the Russian Republic of #Dagestan have begun to rise up and protest.

● But the restive Caucasians are not protesting against the war…They are protesting over power outages and a lack of water all summer. pic.twitter.com/28NNE4jLjA

— Jason Corcoran (@jason_corcoran) August 14, 2023