VIDEO. Cresc tensiuni în armata Rusiei. Val de filmări în care soldații lui Putin se plâng că sunt folosiți pe post de „carne de tun” și trimiși în misiuni sinucigașe

În ultimele săptămâni pe rețelele de socializare a apărut un val de înregistrări video filmate de soldații ruși din diferite colțuri ale țării care se plâng că sunt folosiți pe post de „carne de tun” și sunt trimiși la atac nepregătiți sau în lupte sinucigașe.

Astfel de înregistrări video au fost filmate de soldați din cel puțin 16 regiuni ale Rusiei, ei plângându-se, printre altele, de instruirea slabă, lipsa echipamentelor, comandanți brutali, rele tratamente și folosirea lor pe post de „carne de tun” pentru misiuni fără nicio șansă de reușită, scrie Ziarul Național.

Multe dintre aceste înregistrări video au fost traduse de Dmitri, fondatorul cunoscutului site WarTranslated, și analizate de site-ul rusesc independent Verstka care a identificat regiunile din care provin.

Cercetătorul și analistul independent Chris Owen notează pe pagina sa de Twitter că o hartă a locurilor din care provin soldații care au filmat înregistrările arată că aceștia sunt originari din regiuni periferice sau izolate ale Rusiei, o absență notabilă fiind însă reprezentată de zonele bogate din vestul țării.

1/ Mobilised Russians from at least 16 regions of Russia have posted videos in the last few weeks complaining about poor training, lack of equipment, brutal commanders, mistreatment, and being used as „meat” for suicidal assaults on Ukrainian positions. ⬇️ pic.twitter.com/fuHjjhXeBE

Cum se plâng soldații ruși că sunt trimiși la moarte sigură

1 martie: soldați din Regimentul 1439 constituit în regiunile Krasnoiarsk și Novosibirsk se plâng că sunt „trimiși la măcel”, că li s-a spus că sunt „consumabili”, că s-a tras asupra lor pentru a-i „motiva” și că unitatea a suferit atâtea pierderi încât a trebuit să fie reconstituită de 6 ori.

De asemenea, ei au făcut un apel direct către Vladimir Putin să ia măsuri pentru corectarea situației și să ia măsuri împotriva comandanților incompetenți.

„Vladimir Vladimirovich [Putin], we turn to you [for help]. We are mobilised from the Irkutsk region, regiment 1439, we were sent to the Donetsk People’s Republic from the city of Novosibirsk on 31 December 22. pic.twitter.com/4As3UFWNtt

2/ In a video, the men say:

O înregistrare din data de 6 martie a fost filmată de militarii mobilizați în regiunile Kaliningrad, Murmansk și Arhanghelsk, ei formulând acuzații similiare, că sunt amenințați de comandanți incompetenți care îi trimit în asalturi mortale. Aceștia vorbesc și de problemele cu aprovizionarea pe front.

„We are people, not meat”

Mobilized from the Kaliningrad, Murmansk and Arkhangelsk regions complained about the intimidation of the command.

They also stated that they use weapons from the 40s, including mortars and guns.

They are being threatened with punitive measures. pic.twitter.com/1CcWhRJy4M

— Dmitri (@wartranslated) March 6, 2023