VIDEO: „Cu frica în sân în fiecare zi” / Cum se simte războiul din Ucraina la Nimereuca

De patru ani, dincolo de frontieră, în Ucraina, rușii ucid oameni, distrug localități și familii, lasă copiii și bătrânii în frig și întuneric. Războiul se simte și în localitățile din Republica Moldova, mai ales, în localitățile de la raniță. În satul Nimereuca, din raionul Soroca, sirenele răsună des, iar oamenii stau cu frica în sân aproape în fiecare zi.

Satul Nimereuca, raionul Soroca, se află la granița cu Ucraina. Acest bărbat povestește că, acum câteva zile, a fost trezit de zgomotele bombardamentelor din țara vecină. Camera de supraveghere din curte a surprins imagini pe care nu le va uita curând.

Și alți localnici spun că trăiesc cu frică, deoarece știu că peste graniță mor oameni nevinovați.

„Deși totul se întâmplă în țara vecină, nu în Republica Moldova, sunetele războiului se aud și aici, iar cei mai afectați sunt oamenii care locuiesc lângă graniță. Aici, în satul Nimereuca din raionul Soroca, sirenele răsună practic în fiecare zi, atunci când armata lui Putin atacă localitățile ucrainene din apropiere”, relatează jurnalista Daniela Danilova.

Emoția este cu atât mai apăsătoare cu cât unii dintre locuitorii din Nimereuca au rude în Ucraina.

Ca locuitorii Ucrainei, și cei din Nimereuca spun că își doresc să fie pace.

Anul trecut, în luna decembrie, și oamenii din satul Palanca, raionul Ștefan Vodă, au auzit zile întregi atacurile rușilor asupra unui pod peste Nistru, la doar câțiva kilometri de hotar.