VIDEO. Cum arată un centru de „reabilitare” în care sunt ținuți soldații ruși care refuză să lupte pe front

Pe canalele de Telegram rusești a apărut o înregistrare video cu un așa-zis centru de „concentrare și reabilitare”, în fapt un centru de tortură al FSB, în care sunt ținuți soldații ruși care refuză să lupte în Ucraina, relatează cercetătorul independent Chris Owen, transmite Hotnews.

Astfel, potrivit relatărilor de pe rețelele de socializare din Rusia, în jur de 230 de oameni sunt încarcerați la centrul respectiv, majoritatea acestora fiind încorporați în cadrul „mobilizării parțiale” decretate de Vladimir Putin în 2022.

Owen amintește că, începând cu luna noiembrie a anului trecut, în Rusia au apărut zvonuri persistente potrivit cărora unii dintre soldații ruși care refuză să lupte, porecliți „refuznici” de camarazii lor, sunt încarcerați și torturați în subsolul casei de cultură din satul Zaițeve, aflat în regiunea Lugansk ocupată de trupele lui Putin în Ucraina.

Înregistrarea video apărută pe canalele de Telegram rusești arată un număr mare de bărbați ținuți în beznă aproape totală, în încăpere putând fi observat o singură sursă de iluminat, în afară de lanterna de mână folosită de militarul care prezintă condițiile în care sunt ținuți soldații.

Acesta numește locul un „centru de concentrare și reabilitare al forțelor armate ale Federației Ruse”, afirmând că în mod oficial el este folosit pentru „luptătorii aduși pentru reabilitare după operațiuni de luptă”.

1/ Video has emerged of mobilised Russian soldiers imprisoned in an apparent FSB torture facility for those who are refusing to fight. 230 men are said to be currently imprisoned in the “Concentration Rehabilitation Centre of the Armed Forces of the Russian Federation.” ⬇️ pic.twitter.com/REMbmT1UKT

